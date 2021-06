Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Phạm Thế Tùng tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid -19, ngoài 2 điểm cầu tại trụ sở Tỉnh ủy, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 20 điểm cầu khác tại các huyện ủy, thị ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Quyết định của Ban Bí thư đến Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 105-QĐNS/TW, ngày 1/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19/4/2021, điều động Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.