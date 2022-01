Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

(Baonghean.vn) - Sáng 15/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/10, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo Nghệ An.