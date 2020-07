Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghệ An

Theo đó, đoàn sẽ kiểm toán tại các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Văn hóa và Thể thao, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 12 huyện, thành, thị gồm: Con Cuông, Nghi Lộc, Anh Sơn, Diễn Châu, Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, TX.Hoàng Mai, TX.Cửa Lò, TP.Vinh và các đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An, Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An, Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.