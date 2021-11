Công bố Quyết định thành lập chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An

Chiều 9/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia lễ công bố có các đồng chí: Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Nghệ An.



Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định của Đảng các cấp, ngày 01/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 148-QĐ/ĐUK về thành lập Chi bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải, chi nhánh Nghệ An.

Đây là chi bộ thuộc loại hình chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân có vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 7/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quyết định này cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An công bố Quyết định thành lập chi bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải, chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Trao Quyết định thành lập chi bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải, chi nhánh Nghệ An, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cho rằng, việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua.

Tính trong vòng hơn 5 năm gần đây, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập được 11 tổ chức đảng (nâng tổng số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An lên 134) và phát triển nhiều đảng viên mới trong doanh nghiệp tư nhân.