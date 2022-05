Công bố số liệu tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Nghệ An năm 2021

Giai đoạn 2017-2021, mỗi năm có 592 doanh nghiệp được thành lập mới. Ảnh: Thanh Phúc

Theo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy, trên địa bàn Nghệ An có 10.829 doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động, tăng 37,65% so với tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tăng 91,8% so với năm 2012. Như vậy, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021 là 6,6% (mỗi năm tăng 592 doanh nghiệp). Số lượng lao động trong các doanh nghiệp là 197.698 lao động, tăng 2,98%; thu nhập bình quân gần 6,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 941,3 nghìn đồng/tháng so với năm 2017).