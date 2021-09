Công bố, trao Quyết định Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.