Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số bộ, ngành liên quan.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ bổ nhiệm. Ảnh: Quốc Đại

Trước đó, ngày 1/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 137/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/2.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ niềm vui khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân thứ trưởng. Đây vừa là niềm vui của cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi khi được Chính phủ tin tưởng và giao phó, vừa là niềm vui của tập thể Bộ khi bổ nhiệm kịp thời một đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, nhiều thách thức trong giai đoạn đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, năm 2024 là năm trọng tâm, trọng điểm, nước rút để hoàn thành chặng đường đổi mới giáo dục phổ thông; cũng là năm bắt tay xây dựng nhiều chủ trương trong lĩnh vực giáo dục mầm non; năm có nhiều nhiệm vụ lớn trong hoàn thiện thể chế và các nhiệm vụ khác.

Trong bối cảnh đó, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo được kịp thời bổ nhiệm nhân lực là điều kiện rất thuận lợi để ngành tiếp tục duy trì công việc một cách tốt nhất và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, trong những nhiệm kỳ gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn có một thứ trưởng là nữ được bổ nhiệm. Điều đó cho thấy chính sách quan tâm đến cán bộ nữ, phù hợp với đặc điểm của ngành với tỷ lệ hơn 70% cán bộ, giáo viên trong ngành là nữ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bày tỏ niềm tin tưởng, bởi đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi trưởng thành từ ngành Giáo dục và đã trải qua nhiều nhiệm vụ, trong đó có trực tiếp giảng dạy tại trường phổ thông, là người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, có nhiều trải nghiệm thực tế từ cơ sở với nhiều vị trí khác nhau. Những phẩm chất, năng lực, trải nghiệm, kinh nghiệm sẽ là tiền đề thuận lợi để tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể hoàn thành các nhiệm vụ với nhiều thách thức, trọng trách phía trước.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Trường Ca

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng bày tỏ cảm ơn đến Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành đã ủng hộ chủ trương của Ban Cán sự Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác cán bộ. Đồng thời, đồng chí gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ủng hộ, chia sẻ với chủ trương của Bộ và tạo môi trường thuận lợi để đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi có điều kiện được rèn luyện, phát triển, trưởng thành.

Từ những kinh nghiệm đã tích lũy được, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng đồng chí tân Thứ trưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, mong đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi không ngừng học hỏi, nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, lắng nghe thực tiễn để làm chủ công việc và cùng với Bộ hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các cơ quan đã từng công tác đã tin tưởng, tạo cơ hội giúp cá nhân cống hiến, trưởng thành và có được thành quả như ngày hôm nay.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định được vai trò, trách nhiệm, vì thế, bên cạnh niềm vinh dự là trọng trách hết sức nặng nề. Điều đó đòi hỏi bản thân đồng chí phải tiếp tục cố gắng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng và dành tâm huyết để tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và các cộng sự, góp công sức trí tuệ, tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm để từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Đồng thời, sẽ cùng với ban cán sự, lãnh đạo bộ, các cục, vụ và phòng, ban chức năng với tinh thần đoàn kết, cộng sự, cầu thị, nỗ lực hết sức mình, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí cùng đi trong đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tặng lẵng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, là Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Trong gần 30 năm công tác, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đã có gần 17 năm công tác tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, là giáo viên, Bí thư đoàn và là Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2014, đồng chí được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Từ tháng 6/2014, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2021, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Thị ủy Cửa Lò. Trong đó, từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ tháng 8/2021, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.