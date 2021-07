Công dân nhập cảnh qua Cảng hàng không Quốc tế Vinh được cách ly tập trung 21 ngày

Theo đó, thực hiện Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam nhập cảnh, Công văn số 1576/QĐ-HC ngày 25/6/2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc tiếp nhận, cách ly công dân nhập cảnh qua Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Xét đề nghị của Bộ CHQS tỉnh tại Công văn số 3422/TTr-BCH ngày 28/6/2021, ngày 1/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 361 tiếp nhận, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về địa bàn tỉnh Nghệ An qua Cảng Hàng không quốc tế Vinh.



Nghệ An vận dụng phương án “bốn tại chỗ”, trong đó tận dụng tối đa cơ sở vật chất có sẵn, bố trí khu vực cách ly với khả năng cao nhất; kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để khoanh vùng xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và ra cộng đồng.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay phải duy trì khoảng cách theo quy định. Ảnh: Quang An

Các công dân nhập cảnh sẽ được tiếp nhận, vận chuyển về các địa điểm cách ly và tổ chức cách ly tập trung trong thời gian ít nhất 21 ngày, xét nghiệm ít nhất 3 lần theo quy định của Bộ Y tế. Cách ly và theo dõi tối thiểu 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tổ chức cách ly tại các doanh trại Quân đội, gồm các địa điểm sau: -Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên: Cách ly 200 công dân; - Công ty Thanh Sơn - Anh Sơn: Cách ly 150 công dân; - Trung đoàn 764/Bộ CHQS tỉnh: Cách ly 200 công dân (hiện đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo); - Doanh trại cũ Ban CHQS huyện Nam Đàn: Cách ly 120 công dân (hiện đang cách ly công dân nhập cảnh đường bộ, các đối tượng F1); - Doanh trại cũ Ban CHQS huyện Nghi Lộc: Cách ly 130 công dân; - Doanh trại cũ Ban CHQS huyện Quế Phong: Cách ly 50 công dân; - Doanh trại Đội Quy tập: cách ly 80 công dân (hiện nay bộ đội đang ở). Đối với các công dân còn lại: Cách ly tại các khách sạn, nhà khách.

Ảnh: Lâm Tùng Bên cạnh đó, tại các điểm cách ly sẽ được bố trí đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cơ bản (chăn, màn, chiếu, gối, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng ngày) cho từng công dân tại các khu vực bố trí cách ly. Tổ chức nấu ăn tập trung, chia theo định suất đưa đến tận phòng ở cho công dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



Về kinh phí cách ly: Công dân phải chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn, chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, nhà khách công bố (là mức giá đã được các cơ quan chức năng khảo sát, thẩm định) và các chi phí khác liên quan theo Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Đối tượng công dân có hoàn cảnh khó khăn, được cách ly trong các Doanh trại Quân đội không phải trả phí lưu trú mà phải tự chi trả các khoản chi phí theo Điểm b, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.