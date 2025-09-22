Thời sự Công điện của Thủ tướng về bố trí, sử dụng công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chủ động bố trí đủ nguồn lực, đặc biệt là bố trí, sử dụng công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 168 ngày 21/9/2025, gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành về tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực, chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chủ động bố trí đủ nguồn lực, đặc biệt là bố trí, sử dụng công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Ảnh: Thạch Thảo

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, khắc phục vướng mắc, bất cập, tăng cường toàn diện cho cấp xã, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả theo các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Kết luận số 192-KL/TW ngày 19/9/2025, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện pháp luật và thủ tục hành chính

Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đánh giá kỹ tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý; đề xuất phương án xử lý phù hợp; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đồng thời, các đơn vị này cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/10/2025.

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương có số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở trung ương còn lớn (trên 40%), khẩn trương tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn lực thực hiện cho chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các bộ trên phải xây dựng công cụ để giám sát, triển khai, kiểm soát quyền lực khi phân cấp, phân quyền. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2025.

Địa phương chủ động bố trí công chức đúng vị trí việc làm

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp lộ trình, yêu cầu của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tình hình thực tiễn.

Các địa phương cần chủ động bố trí đủ nguồn lực, đặc biệt là bố trí, sử dụng công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động thực hiện phân cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2025.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.