Công đoàn ngành Giáo dục thăm, tặng quà nữ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 5/3, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã đến thăm và tặng quà cho một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang gặp bệnh hiểm nghèo ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Đây là hoạt động thường niên đã được ngành Giáo dục triển khai nhiều năm nay vào các ngày lễ, tết như ngày Nhà giáo Việt Nam, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục trao quà hỗ trợ cho giáo viên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Ảnh: MH

Riêng năm nay, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công đoàn ngành Giáo dục đã đến thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho 11 trường hợp đặc biệt khó khăn ở huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh.

Trong đó, có những hoàn cảnh đặc biệt như cô giáo ở Trường Mầm non Hưng Thông có chồng là giáo viên ở Trường Tiểu học Mỹ Lý mới mất vì tai nạn trên đường đi làm việc ở huyện Kỳ Sơn. Ngoài ra, đoàn cũng trực tiếp đến thăm những giáo viên đang công tác tại Trường THPT Kim Liên, Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, Trường Tiểu học Lê Mao, Trường Mầm non Hưng Thắng bị bệnh hiểm nghèo.

Ngoài món quà của Công đoàn ngành Giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao tiền hỗ trợ cho một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là món quà ý nghĩa trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: MH

Những món quà tuy nhỏ nhưng đã là nguồn động viên kịp thời giúp các giáo viên vượt qua nỗi đau, khó khăn, vất vả. Đồng thời, đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vượt qua hoạn nạn của toàn ngành./.