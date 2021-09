Công đoàn ngành Y tế trao quà cho 60 y, bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ tăng viện cho TP Hồ Chí Minh

Công đoàn Ngành Y tế Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà đoàn công tác. Ảnh: Hoàng Mai

Thường trực Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chiến đấu, trách nhiệm, không ngại khó khăn, nguy hiểm của các “chiến sĩ áo trắng”, cống hiến hết mình với công việc mà đơn vị giao phó.



Thay mặt Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, đại diện công đoàn ngành cũng trao 60.000.000 đồng tiền chế độ dinh dưỡng cho các y, bác sĩ chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Dịp này, Công đoàn ngành đã trao phần quà 10.000.000 đồng, 60 thẻ bảo hiểm an toàn với số tiền bảo hiểm 50.000.000 đồng/ người/ năm do Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ và một số nhu yếu phẩm cho đoàn.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hiệp gửi lời cảm ơn đến Công đoàn ngành đã có sự quan tâm kịp thời. Ảnh: Hoàng Mai Thay mặt đoàn công tác, bác sĩ Nguyễn Đình Hiệp - Trưởng đoàn cán bộ Y tế Nghệ An tăng viện cho Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) chống dịch đã gửi lời cảm ơn tới Công đoàn ngành đã quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ những khó khăn trong thời gian qua.



Đặc biệt, nhờ có sự kết nối của Công đoàn ngành với các doanh nghiệp, cá nhân tại TP.HCM và Nghệ An, đoàn đã nhận được nhiều sự quan tâm về nhu yếu phẩm, khẩu trang… động viên tinh thần các y, bác sĩ vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.