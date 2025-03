Xã hội Công đoàn Nghệ An công bố các quyết định tổ chức bộ máy sau tinh gọn Chiều 4/3, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tham dự sự kiện có đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đại diện các ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đơn vị, cá nhân liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Hội nghị đã công bố Quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của các đơn vị công đoàn ngành gồm: Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Nghệ An, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Công Thương, kể từ ngày 1/3/2025.

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng và Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra. Ảnh: Diệp Thanh

Thông qua Quyết định thành lập Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và Công đoàn Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, hợp nhất Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra thành Ban Tổ chức - Kiểm tra và bổ nhiệm bà Phan Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra.

Hội nghị cũng thông qua Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2028 gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ Công đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2028 gồm 3 đồng chí. Theo đó, ông Nguyễn Tất Hòa – nguyên là Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh giữ chức Chủ tịch Công đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2028. Ảnh: Diệp Thanh

Chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2028 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Công đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2028 gồm 5 đồng chí. Theo đó, ông Nguyễn Công Danh – nguyên là Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Trao quyết định Chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2028. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh công bố các Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 5 đồng chí theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tặng hoa cho các đồng chí nhận quyết định về hưu trước tuổi. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng trong dịp này, 223 công đoàn cơ sở và 26.405 đoàn viên thuộc 6 công đoàn bị chấm dứt hoạt động được chuyển giao về trực thuộc Công đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh và các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám nhấn mạnh, sự thay đổi trong sắp xếp tổ chức bộ máy lần này là dấu mốc quan trọng trong hoạt động Công đoàn Nghệ An. Tri ân và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của 6 công đoàn ngành và 5 cá nhân nghỉ hưu lần này, đồng chí yêu cầu 2 đơn vị công đoàn cấp trên mới thành lập sớm tiếp nhận nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục truyền thống vốn có để nắm chắc tình hình cơ sở, xây dựng hệ thống quy chế để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng tốt hơn.