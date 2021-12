Công đoàn Nghệ An: Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu tình hình mới

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI KỊP THỜI

Trong năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác tuyên giáo của LĐLĐ tỉnh đã đảm bảo được tính kịp thời, hiệu quả, xác định rõ nội dung, giao chỉ tiêu và phân công thực hiện cụ thể từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, cụ thể hóa kế hoạch bằng các hướng dẫn, công văn để chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp công đoàn, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021 được triển khai thường xuyên.

Hội nghị báo cáo viên quý 2 tại LĐLĐ tỉnh. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được đẩy mạnh triển khai. Đặc biệt trong năm, LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị trực tuyến: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức chuyên trách trong toàn hệ thống và 200 Chủ tịch CĐCS Khối Doanh nghiệp và hội nghị cho hơn 600 cán bộ công đoàn và sự tham gia của lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện, thị ủy tại 24 điểm cầu trên toàn tỉnh để triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết. Từ đó, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho cán bộ công đoàn cơ sở, với tỷ lệ người tham gia đạt tỷ lệ 96%.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” với sự tham gia của trên 13.000 cán bộ công đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được kết quả tích cực với nhiều đổi mới về hình thức. Ngoài quán triệt qua văn bản, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức 3 cuộc truyền thông trực tiếp cho CNLĐ, 17 tin, bài tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp do cán bộ công đoàn trực tiếp thực hiện được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An và báo chí, đôn đốc đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến về bầu cử do Bộ Tư pháp, Quốc hội tổ chức. Đáng lưu ý, Nghệ An được xếp trong tốp đầu toàn quốc, trong đó lực lượng tham gia chủ yếu là CNVCLĐ, đoàn viên Lê Văn Hùng, thuộc Công đoàn xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn đạt giải Nhất chung cuộc. Trong cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội toàn dân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Nghệ An được xếp thứ 2 toàn quốc.

Công đoàn ngành Nông nghiệp tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý 3 bằng hội nghị trực tuyến. Ảnh: PV

Trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh đã làm tốt công tác định hướng thông tin và hướng dẫn tuyên truyền, chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thành lập “Tổ an toàn Covid-19”, bám sát kế hoạch Ứng phó với các cấp độ dịch Covid-19 tại khu vực doanh nghiệp; vận động đoàn viên hưởng ứng tham gia Chương trình “Một triệu liều vắc-xin cho công nhân nghèo”; chỉ đạo các đơn vị công đoàn chung tay hỗ trợ, thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, cũng như CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ được triển khai bằng nhiều hình thức như tư vấn pháp luật trực tiếp và trên báo chí, Đài PT-TH, tuyên truyền lưu động. Những nội dung về Luật Lao động, Công đoàn, BHXH, BHYT. Nhất là các nội dung về Hợp đồng lao động; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tuổi nghỉ hưu; đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; giải quyết tranh chấp lao động… đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, người lao động.

Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và 75 năm ngày thành lập Công đoàn Nghệ An được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của tỉnh, tạo không khí phấn khởi trong CNVCLĐ. Sự kiện lễ tôn vinh “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” được tổ chức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch Covid-19, gắn với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia.

Truyền thông về Bình đẳng giới tại Tân Kỳ. Ảnh: PV

LĐLĐ tỉnh tổ chức đoàn công tác nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ, công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của LĐLĐ tỉnh; tham gia tập huấn “Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xử lý thông tin, làm việc nhóm trên mạng xã hội và không gian mạng”. Lực lượng nòng cốt của LĐLĐ tỉnh đã chia sẻ hàng trăm lượt bài viết tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức công đoàn tích cực comment, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch... Hàng tuần đều tổng hợp nắm bắt thông tin dư luận để kịp thời báo cáo với Tỉnh ủy,

HỨA HẸN NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2021, tổng số báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh là 44 người, tổ chức 3 kỳ hội nghị báo cáo viên. Chỉ đạo công đoàn huyện, ngành kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tổ chức sinh hoạt báo cáo viên phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Toàn tỉnh tổ chức 61 cuộc, trong đó, có 31 cuộc tổ chức riêng, 29 cuộc tổ chức lồng ghép. Tổ chức theo hình thức trực tuyến 8 cuộc, hình thức trực tiếp 53 cuộc. Qua đó, kịp thời trang bị cho đội ngũ báo cáo viên thông tin định hướng, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn để tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền pháp luật lao động tại Tương Dương bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: PV

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa LĐLĐ tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tạo đã cho công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện, nâng cấp và thành lập trang website Công đoàn Nghệ An; phối hợp với Báo Nghệ An mở chuyên trang Công đoàn Nghệ An trên báo điện tử. Từ đó, hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh lan tỏa đến với đông đảo đoàn viên, người lao động một cách rộng rãi hơn.

Bước vào năm 2022, phát huy những thành tích đã đạt được, công tác tuyên giáo ở công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).