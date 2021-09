Công đoàn Nghệ An đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch

Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 152 doanh nghiệp thực hiện mô hình "3 tại chỗ” với 16.300 CNLĐ tham gia; Có 48 doanh nghiệp thực hiện mô hình "1 cung đường 2 điểm đến” với 13.882 CNLĐ tham gia; 17 doanh nghiệp thực hiện cả 2 mô hình "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 điểm” đến với 4.425 CNLĐ tham gia; 176 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động do đợt dịch lần thứ 4 với 12.097 CNLĐ tạm ngừng việc; 7.069 lao động có hợp đồng từ miền Nam trở về do dịch Covid-19, nhiều F0, F1 và các đối tượng bị cách ly vẫn chưa được hỗ trợ...