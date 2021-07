Công đoàn Nghệ An hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong mùa dịch

Nắm bắt sát sao, chỉ đạo kịp thời



Sau khi địa bàn tỉnh Nghệ An có ca nhiễm đầu tiên tại thành phố Vinh, LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành, thị, các công đoàn ngành tăng cường tuyên truyền đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) và người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà, bằng tình cảm và trách nhiệm, tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động; kêu gọi và vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hưởng ứng tham gia Chương trình "Một triệu liều vắc-xin cho công nhân nghèo".

Cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 mỗi người ít nhất 1 ngày lương. Ảnh: D.T

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết: Bên cạnh việc chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời ban hành 3 văn bản: Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 25/5/2021 hướng dẫn chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trong đợt bùng phát lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021; Ban hành Công văn số 245/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 2/6/2021 và Công văn 293/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 23/6 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Để có cơ sở giải quyết chế độ hỗ trợ cho công nhân, lao động (CNLĐ), công đoàn cấp trên cơ sở đã bám sát tình hình, diễn biến của dịch tại từng ngành, từng địa phương, cập nhật số liệu hàng ngày, báo cáo lên cấp trên để kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đồng thời chủ động thương lượng đối thoại với doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám trao quà hỗ trợ công tác chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: ĐVCC

Trước diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn, các cấp công đoàn luôn cập nhật sát sao tình hình CNLĐ bị nhiễm Covid-19, và doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch. Do tình hình dịch bệnh, rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, hầu hết các doanh nghiệp đều đang cố cầm cự mong dịch sớm qua nhanh. Đã có 45 doanh nghiệp tạm ngừng việc. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất thuộc về doanh nghiệp ở ngành Giao thông vận tải (16 DN), TX. Cửa Lò (11 DN kinh doanh dịch vụ khách sạn); ngành Công Thương (6 DN về du lịch), ngành Nông nghiệp (5 DN); ngành Xây dựng (1 DN)...

Về tình hình việc làm của CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, đã có 8.593 lao động phải tạm ngừng việc do không có việc làm, doanh nghiệp sản xuất khó khăn (là CNLĐ hợp đồng trong các đơn vị trường học, khách sạn, vận tải...). Có 33 lao động bị mất việc làm tại: Công ty TNHH Văn Minh (LĐLĐ thị xã Cửa Lò), Công ty CP VLXD Thương mại, Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 250 Phủ Quỳ (Công đoàn ngành Công Thương).

Tích cực hỗ trợ

Ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam cho biết, đối với các trường hợp CNLĐ đang thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn do phong tỏa, công đoàn các khu kinh tế đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát các nhà trọ, các công ty, lập danh sách gửi lên để phối hợp hỗ trợ các nhu yếu phẩm, như: gạo, nước mắm, trứng... Đây là món quà thiết thực của tổ chức công đoàn nhằm chia sẻ kịp thời với những khó khăn của công nhân bị phong tỏa tại khu nhà trọ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công trao quà cho công nhân khu nhà trọ bị phong tỏa. Ảnh: ĐVCC

Các CĐCS trên toàn tỉnh đã không ngừng sáng tạo cách làm, phù hợp với tình hình cụ thể tại từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Các CĐCS huyện Quỳnh Lưu đăng ký luân phiên trao gửi 164 suất cơm/ngày tới các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Mô hình “Bếp ăn công đoàn” được các CĐCS khối trường học thuộc LĐLĐ thành phố Vinh triển khai rất hiệu quả, ý nghĩa, lan tỏa, các trường đăng ký luân phiên nấu các suất cơm giúp đỡ bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh.

LĐLĐ huyện Diễn Châu đã hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tiền mặt và các phần quà, hỗ trợ khẩu trang và nước sát khuẩn cho 3 doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Đoàn viên công đoàn các trường học thuộc LĐLĐ huyện Nghi Lộc luân phiên nhau hỗ trợ và nấu cơm cho các đối tượng thuộc diện F1 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện; Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tiếp tế nhu yếu phẩm cho hàng trăm công nhân bị phong tỏa tại khu nhà trọ...

Tính đến thời điểm hiện tại, LĐLĐ tỉnh đã chi 177 triệu đồng để động viên, hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Thăm, tặng quà cho 9 đơn vị tại thành phố Vinh, huyện Diễn Châu và các chốt tại Đồn Biên phòng Keng Đu với tổng số tiền 67 triệu đồng; trao số tiền 30 triệu đồng do cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thông qua MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ủng hộ vắc-xin của Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng; Hỗ trợ, ủng hộ LĐLĐ 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (nơi tâm dịch, có hơn 2.000 CNLĐ là người Nghệ An đang bị phong tỏa) nhu yếu phẩm cá khô, tép khô trị giá 70 triệu đồng...

LĐLĐ huyện Nghi Lộc trao quà hỗ trợ cho khu cách ly trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Ông Phạm Đức Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu cho biết: “Ngay khi huyện Diễn Châu có F0 đầu tiên, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã lập tức đến trao quà ủng hộ trực tiếp 3 đơn vị trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại huyện Diễn Châu, gồm: Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu, điểm cách ly tại xã Diễn Thịnh, điểm cách ly tại xã Minh Châu, mỗi điểm 10 triệu đồng. Sự quan tâm kịp thời này đã động viên được cán bộ, chiến sỹ, bác sĩ, nhân viên y tế tại 3 điểm trên, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến này”.

Cấp LĐLĐ các huyện, thành, thị đã hỗ trợ 80 đơn vị thuộc lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch, gồm các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, với số tiền hỗ trợ là 705,865 triệu đồng. Công đoàn ngành, huyện đã hỗ trợ cho 12 đối tượng F1, F2 là đoàn viên, NLĐ bị cách ly, phong tỏa và 31 cán bộ công đoàn tham gia chống dịch với số tiền 51.125.000 đồng. Số còn lại, công đoàn cấp trên cơ sở đang tập hợp số lượng CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch và làm thủ tục để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ theo quy định.

CĐCS TP. Vinh thay phiên nhau hỗ trợ suất cơm chống dịch. Ảnh: ĐVCC