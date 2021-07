Công đoàn Nghệ An hướng về người lao động trong bối cảnh dịch bệnh

PHONG PHÚ NỘI DUNG - AN TOÀN TRƯỚC DỊCH BỆNH

Phương châm quan trọng trong chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đối với LĐLĐ huyện, ngành dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm nay là: Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện đồng bộ ở các cấp, hướng về cơ sở, người lao động với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện trong tình hình diễn biến của dịch COVID- 19

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám trao quà hỗ trợ Covid-19 cho người lao động. Ảnh: D.T

Tinh thần này được triển khai triệt để trong công tác tuyên truyền của kế hoạch kỷ niệm. Theo đó, bằng các hình thức phong phú và an toàn, các cấp công đoàn sẽ tuyên truyền về truyền thống lịch sử 92 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam; những thành tựu đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 35 năm đổi mới đất nước. Hình thức trực tuyến được áp dụng tối đa trong các nội dung: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, giáo dục truyền thống, tham gia cuộc thi ảnh, thi tìm hiểu về hoạt động công đoàn dưới hình thức trực tuyến; Phát huy công tác tuyên truyền của báo chí, Trang/Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên các trang cá nhân...

Những chương trình lớn như Hội nghị gặp mặt Chủ tịch Công đoàn cơ sở năm 2021; Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021... cũng được LĐLĐ tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

LĐLĐ tỉnh hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP. Vinh. Ảnh: D.T

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn Nghệ An còn phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng ngày kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực doanh nghiệp với mục tiêu “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính, sự nghiệp; phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động công đoàn; Tổ chức ký kết, giao ước các chỉ tiêu thi đua; phấn đấu mỗi cấp công đoàn đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình, sản phẩm tiêu biểu, sáng kiến có giá trị chào mừng kỷ niệm.

Song song với các phong trào thi đua, Công đoàn Nghệ An sẽ tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn có đóng góp cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn gắn với trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2021, tổng kết, trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN



Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, LĐLĐ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn là quan tâm, chăm lo cho người lao động chịu ảnh hưởng với dịch bệnh. Đó cũng là lý do thời gian tới, công đoàn Nghệ An sẽ tích cực tham gia xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 25/5/2021 của LĐLĐ tỉnh về chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Triển khai giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tuyên truyền, từng bước thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Các cấp công đoàn Nghệ An đã, đang và sẽ luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: D.T

Cùng mục tiêu hướng tới người lao động, dịp này, các cấp công đoàn sẽ tổ chức đối thoại, giao lưu trực tuyến, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và của địa phương liên quan đến cán bộ công đoàn, công tác Công đoàn; Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn như trao nhà “Mái ấm công đoàn”; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Phúc lợi đoàn viên”...

LĐLĐ Thanh Chương thành lập CĐCS trong Tháng Công nhân. Ảnh: LĐLĐ

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của năm 2021, LĐLĐ tỉnh xác định đây là đợt cao điểm phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đặc biệt là CĐCS tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và tại các doanh nghiệp mới thành lập. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể nhằm nắm bắt số lượng và chất lượng của các cán bộ công đoàn cơ sở để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng hoạt động, kỹ năng đối thoại, phát huy vai trò chủ động, tích cực của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, phối hợp tổ chức hội nghị dân chủ và hội nghị người lao động đảm bảo quy trình, chất lượng... Bên cạnh việc tập trung phát triển tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, tổ chức công đoàn cũng cần lưu ý phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.