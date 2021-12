Công đoàn Nghệ An: Khơi dậy sức sáng tạo của người lao động

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, các chỉ đạo của Chính phủ, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, LĐLĐ tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, qua đó khơi dậy sức sáng tạo, tiềm năng, trí tuệ của CNVCLĐ trong các ngành, nghề, các lĩnh vực góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua lao động, sáng tạo và kịp thời ghi nhận những cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: D.T

Với chủ đề: "Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống", ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021. Tập trung vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

Tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” với sự tham gia của toàn bộ cán bộ chuyên trách công đoàn. Xây dựng infograpfic để tuyên truyền trên các trang zalo, facebook của Công đoàn Nghệ An. 100% Liên đoàn Lao động, thành, thị, Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

LĐLĐ tỉnh cũng đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn tổ chức. Những sáng kiến tham gia chương trình là những giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh, hoạt động công đoàn, có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, Nhà nước, quản lý, điều hành và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Nghệ An có 25.621 sáng kiến. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên dẫn đầu cả nước

Trao Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: D.T

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Để kịp thời ghi nhận, biểu dương những cống hiến đóng góp của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH-LĐLĐ tỉnh biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích triển khai và thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển”; Trao tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2021; Trao thưởng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Hội nghị đã tổ chức theo hình thức trực tiếp vào ngày 05/12. Hội nghị vinh danh những cá nhân có sáng kiến được biểu dương cấp Tổng Liên đoàn và sáng kiến tiêu biểu được các đơn vị công nhận, Cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2021; những tập thể có tỷ lệ đoàn viên tham gia nhiều nhất”.

NHIỀU TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.Trên lĩnh vực nông nghiệp, Chị Nguyễn Thị Hạnh - cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An, đại biểu đại diện cho nữ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An là một trong những tấm gương tiêu biểu trong nghiên cứu tìm tòi tuyển chọn bộ giống lúa mới phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Nghệ An, giúp đỡ bà con nông dân tăng năng suất, đảm bảo an ninh lương thực.

Chị Hạnh có niềm đam mê đặc biệt với những bông lúa quê hương. Ảnh: PV

Sinh ra từ làng quê, gắn bó với ruộng đồng, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn vất vả của bà con nông dân, chị Hạnh đã say mê nghiên cứu tìm tòi nhiều giống lúa mới. Từ 2016 – 2020, chị tham gia thực hiện Dự án cấp tỉnh "Nghiên cứu tuyển chọn bộ giống lúa mới phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Nghệ An". Dự án đã được hội đồng Khoa học Sở Khoa học Công nghệ đánh giá kết quả đạt loại khá, được UBND tỉnh cấp sáng kiến cấp tỉnh. Sau thành công đó, chị tiếp tục tham gia thực hiện công trình: "Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa hương thuần 8". Giống lúa này sau đó được Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT công nhận lưu hành theo Quyết định số 61/QĐ-TT-CLT ngày 01/4/2020 và đem lại năng suất cao cho bà con.

Anh Hoàng Trọng Sử - Giám sát cơ khí tại bộ phận gara thuộc Công ty CP thực phẩm sữa TH là tấm gương điển hình về tìm tòi, sáng tạo, có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng. Từng làm việc tại xí nghiệp Công trình 791 trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hơn 10 năm, rồi chuyển về Công ty Mía đường Nghệ an Tate&Lyle, ở đâu anh Sử cũng cống hiến hết mình được đánh giá cao. Khi Tập đoàn TH về đầu tư công nghệ cao tại Nghĩa Đàn, trên quê hương của mình, anh đã quyết định chuyển công tác gắn bó với công ty. Thiết bị hiện đại đồng nghĩa với chi phí đầu tư lớn, giá vật tư thay thế cao, và không phải tất cả đều phù hợp với môi trường, địa hình tại Việt Nam. Vì vậy, anh và các đồng nghiệp đã ngày đêm nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị hiện tại và nhu cầu thực tế tại trang trại để đề xuất đưa ra những sáng kiến và giải pháp mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí cho công ty.

Anh Hoàng Trọng sử bên sản phẩm sáng kiến của mình. Ảnh: PV

Anh đã có nhiều sáng kiến được lãnh đạo Công ty và Liên đoàn Lao động Nghĩa Đàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ghi nhận như: Sáng kiến “Chế tạo càng nâng hạ gắn liền các thiết bị đa năng lắp trên máy Johndeer 5045D” có giá trị làm lợi khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, đang nhân rộng cho toàn trang trại và có kế hoạch nhân rộng tại nhiều trang trại nuôi bò tại các địa phương trong cả nước. Đồng cộng sự sáng kiến “Dây chuyền băm cây ngô tự động công nghệ cao” đạt giải Nhì Chương trình sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020, giá trị làm lợi cho Công ty mỗi năm khoảng 26 tỉ đồng.

Anh Sử, chị Hạnh chỉ là 2 trong số rất nhiều đoàn viên, người lao động tiêu biểu phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được tổ chức công đoàn phát động. Tại nhiều địa phương phong trào này được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Tổng kết Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển”, các đơn vị sau được LĐLĐ tỉnh khen thưởng vì có đoàn viên, người lao động tham gia đông gồm: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Đô lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ.

Anh Hoàng Trọng Sử chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tuyên dương do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Ảnh: D.T

Chia sẻ về phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đồng chí Hoàng Thị Thu Hương - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh cho biết: Thông qua phong trào này, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định bản lĩnh, trình độ tay nghề của mình. Sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, thi đua sáng tạo của CNVCLĐ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.