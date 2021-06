Công đoàn Nghệ An: Lan tỏa chương trình 'Giải nhiệt mùa hè'

ĐẾN TẬN NƠI, TRAO TẬN TAY

Kể từ khi được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, chương trình “Giải nhiệt mùa hè” đã được các cấp Công đoàn Nghệ An triển khai và duy trì hàng năm. Theo đó, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe, san sẻ khó khăn, vất vả của người lao động khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Là một người thường xuyên trực tiếp tham gia các chương trình “Giải nhiệt mùa hè” trên địa bàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi chia sẻ: “Thời gian đầu triển khai, LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện. Với sự quan tâm, nhiệt thành, các đơn vị đã có những hoạt động cụ thể như tặng nước uống, nước giải khát, hệ thống làm mát, chống nóng cho công nhân lao động. Tính nhân văn của hoạt động này khiến “Giải nhiệt mùa hè” nhanh chóng được hưởng ứng, lan tỏa và duy trì cho đến nay”.

Các cấp công đoàn Nghệ An đến tận nơi ở, nơi làm việc của công nhân để thực hiện chương trình "Giải nhiệt mùa hè". Ảnh: CTV

Công đoàn ngành NN&PTNT là một trong những đơn vị được đánh giá cao về hiệu quả của chương trình “Giải nhiệt mùa hè” trong nhiều năm liền. Tổng kết Tháng Công nhân năm nay, công đoàn ngành này đã tổ chức chương trình “Giải nhiệt mùa hè” tại 6 công đoàn cơ sở. Theo đó, ở mỗi đơn vị, công đoàn ngành NN&PTNT hỗ trợ quà gồm sữa tươi và nước uống trị giá 4 triệu đồng, tổng số tiền cho chương trình là 24 triệu đồng. Chương trình cũng là dịp để những cán bộ công đoàn ngành đến gần hơn với người lao động, trực tiếp quan tâm, hỏi han, hiểu hơn về đời sống, nguyện vọng của công nhân.

Cũng với hình thức đến trực tiếp tận nơi, những cán bộ Công đoàn LĐLĐ TP. Vinh đã trao tận tay quà của chương trình “Giải nhiệt mùa hè” cho những công nhân Công ty CP Môi trường và Đô thị Nghệ An đang chữa cháy tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua.

LĐLĐ TP. Vinh trao quà "Giải nhiệt mùa hè" cho công nhân tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Ảnh: CTV

Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên là khu xử lý rác thải lớn nhất tỉnh Nghệ An. Đầu tháng 6 vừa qua, thời tiết nắng nóng kéo dài và gió thổi mạnh khiến cho lửa bùng phát dữ dội từ các bãi rác và cháy lan ra diện rộng, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Công ty CP Môi trường và Đô thị Nghệ An đã huy động cán bộ, công nhân viên làm 3 ca/ngày, mỗi ca 50 người để khống chế ngọn lửa. Dưới cái nắng nóng gay gắt, mùi hôi thối nồng nặc, tay chân chằng chịt vết thương do mảnh thủy tinh gây ra, anh em công nhân gồng mình chữa cháy để khống chế ngọn lửa một cách nhanh nhất. Chia sẻ với khó khăn, vất vả của công nhân, LĐLĐ TP. Vinh đã xuống hiện trường để tặng sữa, nước uống trị giá 4,5 triệu đồng nhằm động viên cán bộ, công nhân trực tiếp tham gia chữa cháy. Món quà không lớn nhưng sự quan tâm kịp thời, chân thành này khiến những công nhân lao động đang chữa cháy ở đây rất xúc động. Tình cảm tốt đẹp này góp phần tạo nên sự tin yêu, gắn bó của công nhân lao động với tổ chức công đoàn.

LĐLĐ huyện Diễn Châu tặng 158 thùng sữa tươi cho một số Công ty có đông công nhân lao động trong chương trình "Giải nhiệt mùa hè" nhân Tháng Công nhân. Ảnh: CTV

Công nhân lao động ở các công trình xây dựng cũng là đối tượng trực tiếp chịu nhiều ảnh hưởng thời tiết cực đoan ngày hè. Hiểu rõ điều này, đoàn công tác Công đoàn ngành GTVT Nghệ An đã tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân đang thi công tại các dự án đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền (huyện Kỳ Sơn) và các tuyến QL46, 48E của các công đoàn cơ sở thuộc ngành GTVT. Bên cạnh những thùng sữa, những lốc nước giải nhiệt, Công đoàn ngành GTVT Nghệ An còn gửi đến anh em công nhân phần quà là quạt cây công nghiệp, khẩu trang phòng dịch và tiền mặt ngay tại lán trại.

Công đoàn Viên chức Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp quạt hơi nước công nghiệp để phục vụ công nhân những ngày nắng nóng. Ảnh: CTV

Gần đây nhất, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã trao tặng 500 hộp sữa trị giá 2,5 triệu đồng nhằm hỗ trợ, động viên lực lượng đoàn viên Công đoàn Cục Quản lý thị trường Nghệ An và Hội Nông dân Nghệ An giải cứu nông sản giúp bà con nông dân. Sự quan tâm kịp thời này không chỉ thể hiện sự đồng hành của tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động mà còn thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong các hoạt động xã hội.

Hình ảnh tổ chức công đoàn trao những cốc nước, những hộp sữa, những thức uống nhiều dinh dưỡng tận tay công nhân lao động ngay tại nơi sản xuất, nơi làm việc đã trở thành một hình ảnh có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự lan tỏa này đã nhanh chóng trở thành phong trào đẹp đẽ xuống tận các công đoàn cơ sở.

LAN TỎA XUỐNG TỪNG CƠ SỞ

Bằng sự sáng tạo của mình, các công đoàn cơ sở đã triển khai chương trình “Giải nhiệt mùa hè” một cách linh hoạt và phù hợp với đơn vị của mình. Tại Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An (KKT Đông Nam), chương trình “Giải nhiệt mùa hè” không diễn trong một ngày hay một dịp mà diễn ra suốt cả mùa Hè, từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 9.

Theo đó, căng tin của công ty luôn sẵn sàng những loại nước mát giải nhiệt tốt cho sức khỏe như trà hoa cúc, nước chanh, nước mã đề, sữa chua... để phục vụ người lao động. Chị Nguyễn Thị Nga, công nhân Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An tâm sự: “Trước khi quyết định thức uống giải nhiệt cho công nhân, công đoàn công ty đều họp ban chấp hành, khảo sát từng tổ và lấy ý kiến từng người. Tất cả những đồ uống tại căng tin không chỉ ngon mà còn đảm bảo ATVSTP, tốt cho sức khỏe. Năm nay, căng tin có thêm đồ uống mới là trà matcha, cũng là một thức uống giải nhiệt. Có làm việc vất vả trong điều kiện nắng nóng mới cảm nhận được giá trị của những cốc nước mát lớn như thế nào. Sự quan tâm của công đoàn công ty là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong công việc”. Cũng theo chị Nga, vừa qua công ty đã thay một phần vách ngăn kính bằng vách ngăn cách nhiệt nhằm chống nóng cho công nhân.

Công ty CP Nafoods Group chuẩn bị nhiều thức uống tốt cho sức khỏe tại căng-tin. Ảnh: CTV

Cũng kéo dài suốt cả mùa Hè, chương trình “Giải nhiệt mùa hè” tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm Nghệ An đưa những thùng chanh đá xuống tận nơi làm việc cho công nhân lao động. Chị Nguyễn Thị Chuyên - Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ: “Vì dịch Covid-19 nên chúng tôi hạn chế tập trung đông người. Đặc thù của công ty là công nhân làm việc rải rác ở các chuyền có vị trí cách xa nhau. Vì thế, công đoàn công ty phải đưa nước xuống từng điểm và đảm bảo luôn có nước để phục vụ người lao động. Ngoài ra, chúng tôi cũng đặt bình nóng lạnh ở nhiều nơi trong nhà xưởng”.

Công ty TNHH SX Bao bì Thiên Phú (huyện Nghi Lộc) thay đổi thực đơn giải nhiệt trong những ngày hè. Ảnh: CTV

Khác với các doanh nghiệp có đối tượng hướng đến là công nhân lao động trực tiếp, Công đoàn Trường THCS Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) đã tổ chức chương trình “Giải nhiệt mùa hè” kết hợp với “Tiếp sức mùa thi” để phục vụ đối tượng và các thầy cô giáo và các sỹ tử của mình. Để thực hiện chương trình, công đoàn trường đã xây dựng kế hoạch và tiến hành gây quỹ, phân công người nấu chè, đặt trà sữa tại những cơ sở cung cấp uy tín. Theo thầy Hoa Thanh Ngà – Chủ tịch Công đoàn trường, 3 yếu tố quan trọng cần lưu ý khi triển khai chương trình là: Gọn nhẹ, sắp xếp khoa học, đảm bảo công tác phòng dịch, tránh tập trung đông người, tránh chen lấn; đảm bảo ATVSTP; đảm bảo vệ sinh môi trường. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua diễn ra trong điều kiện nắng nóng cao điểm, những cốc chè, trà sữa của công đoàn trường tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động viên to lớn cho các thầy cô và học sinh.

Các công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức chương trình "Giải nhiệt mùa hè". Ảnh: CTV

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Thời gian đầu, để triển khai chương trình tại các công đoàn cơ sở, chúng tôi thường mất thời gian để chuẩn bị, làm việc với công ty, trao đổi với lãnh đạo các đơn vị. Đến nay, khi các công đoàn cơ sở đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người lao động thì họ tự lựa chọn những hình thức thực hiện phù hợp, sáng tạo. Có đơn vị kết hợp phục vụ mùa thi, có đơn vị triển khai phục vụ ngày hội bầu cử, có đơn vị kết hợp cùng hội nghị đối thoại...”.