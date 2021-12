Công đoàn Nghệ An: Những cách làm sáng tạo hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch

ĐI CHỢ HỘ



Điều kiện cách ly nghiêm ngặt tại khu phong tỏa, khiến cho việc sinh hoạt của người lao động rất khó khăn. Nhằm chung tay giúp đỡ người dân, chia sẻ với người lao động, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã triển khai mô hình đi chợ giúp đoàn viên công đoàn và các hộ dân cách ly tại nhà để có được các nhu yếu phẩm, đảm bảo đời sống.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn cho biết: Các công đoàn cơ sở như Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình… đã triển khai mô hình đi chợ hộ bằng cách công khai số điện thoại của các tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên trong xã. Sau đó sử dụng loa phát thanh cơ sở, nhóm zalo của các tổ dân cư thông báo tới từng hộ dân đang thực hiện cách ly. Khi có nhu cầu cần mua giúp thực phẩm, người dân gọi điện thoại, đăng ký với tình nguyện viên để tổng hợp và mua giúp, đồng thời nhu yếu phẩm sau khi mua sẽ được giao tới tận nhà để dân bị cách ly yên tâm sử dụng.

Các tình nguyện viên đều thuộc công đoàn cơ sở trên địa bàn, là giáo viên, đoàn viên các xã, các hội viên, hội phụ nữ thôn, xóm những vùng an toàn trong địa bàn đều tích cực tham gia.

Chị Nguyễn Thị Như Trang - kế toán xã Nghĩa Lâm tham gia tổ tình nguyện đi chợ hộ chia sẻ: “Xã Nghĩa Lâm có 2 xóm Minh Lâm, Yên Lâm nằm trong khu vực bị phong tỏa. Công đoàn cơ sở xã đã kêu gọi đoàn viên ở những địa bàn an toàn hỗ trợ người dân bị cách ly. Hưởng ứng lời kêu gọi của công đoàn, 3 tổ tình nguyện, mỗi tổ gồm 4 người đã được thành lập. Cứ cách 1 ngày tổ sẽ đi chợ hộ 1 lần. Chị em trong tổ đều nhiệt tình, trách nhiệm, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon, chuyển tận tay các hộ gia đình trong vùng cách ly. Những ngày dịch bệnh, hàng hóa cũng khan hiếm. Việc đi chợ khó khăn hơn. Do các xã lân cận có người bị F0, bị phong tỏa, nên người dân hạn chế đi lại, buôn bán, kinh doanh. Có khi chúng tôi phải đi sang chợ khác mới mua đủ nhu yếu phẩm cho bà con. Nhưng chị em trong đội tình nguyện đều không ngại. Mong cho người dân đủ sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng, an tâm chống dịch ”.