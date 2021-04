Công đoàn Nghệ An tạo sinh kế thoát nghèo cho nữ công nhân, lao động nghèo

(Baonghean.vn) - Xã Keng Đu (Kỳ Sơn) hiện có 9/10 bản là đồng bào dân tộc Khơ mú. Tết đến, Xuân về, để đồng bào thoát cái đói, cái nghèo, có những cái Tết no ấm là cả một sự trăn trở bao năm qua...

(Baonghean.vn) - Ngày 4/11, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã trực tiếp về xã Xiêng My (huyện Tương Dương) để trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo.