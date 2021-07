Công đoàn Nghệ An: Trao Cờ thi đua, Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc

Để đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19, Hội nghị đã được tổ chức trực tuyến tại 20 điểm cầu, dưới sự chủ trì của đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Tại điểm cầu TP. Vinh, đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng tham dự.



Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.T



NHIỀU THÀNH TỰU ẤN TƯỢNG

Theo Quyết định số 2270/QĐ-TLĐ ngày 18/3/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An được giao thực hiện 17 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tính đến ngày 31/5 có 6 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đã hoàn thành (đạt 100%), 7 chỉ tiêu đang tiếp tục triển khai, 1 chỉ tiêu chưa thực hiện được.

Trong đó, đáng chú ý là Công đoàn Nghệ An đã kết nạp mới 4.228 đoàn viên (đạt 120,8%); Thành lập 15 CĐCS doanh nghiệp có trên 25 CNLĐ (đạt 100%); Đào tạo, bồi dưỡng cho 1321 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp cơ sở (đạt 120%); Tổ chức 28 hội nghị NLĐ tại doanh nghiệp nhà nước (đạt 350%); 269 hội nghị NLĐ tại doanh nghiệp tư nhân (đạt 99,6%)...

Triển khai chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, LĐLĐ tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch liên quan, Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Kết quả đến nay đã có 1321/chỉ tiêu 1.100 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Kỳ Sơn báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: D.T Trong bối cảnh dịch Covid-19, các cấp công đoàn Nghệ An đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; hướng dẫn các cấp công đoàn chỉ đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập “Tổ an toàn Covid-19”, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19; Chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4; Kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh nhà chung sức, đồng lòng ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động; Kêu gọi các doanh nghiệp chủ động trích kinh phí mua vắc-xin tiêm phòng cho công nhân, lao động tại đơn vị; vận động đoàn viên, người lao động góp sức người sức của đóng góp cho tuyến đầu chống dịch...



6 tháng đầu năm 2021 cũng là giai đoạn Công đoàn Nghệ An có nhiều dấu ấn riêng trong công tác phối hợp.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã Tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giai đoạn 2021- 2025; chương trình làm việc của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tổng Liên đoàn về xây dựng Thiết chế công đoàn tại tỉnh Nghệ An; ký kết chương trình phối hợp năm 2021 với UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh...; Ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Làm việc với cấp ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ của nhiều huyện ngành; Phối hợp trong công tác tuyên truyền với nhiều cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh...

Các cấp Công đoàn Nghệ An đến với công nhân tại khu nhà trọ trong Tháng Công nhân 2021. Ảnh: ĐVCC

NỖ LỰC ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2021

Tham dự hội nghị, lãnh đạo các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở đã chia sẻ tham luận với nội dung liên quan đến thành lập công đoàn cơ sở; công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển phong trào lao động - sáng tạo; Triển khai thu kinh phí công đoàn; Triển khai Tháng Công nhân...

Trong đó, nhiều ý kiến có chung trăn trở về những khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Để khắc phục những khó khăn này, nhiều giải pháp thiết thực được đưa ra tại hội nghị để các đơn vị cùng học hỏi kinh nghiệm. Đây cũng là một trong những nội dung cần có sự phối hợp từ nhiều cơ quan, đoàn thể, sự phối hợp từ các cấp chính quyền.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Đặng Văn Hải chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Tháng Công nhân 2021 với nhiều mô hình ý nghĩa, hiệu quả, chương trình thiết thực, sáng tạo. Ảnh: D.T Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, các đại biểu còn chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong công tác hoạt động công đoàn và có những đề xuất, ý kiến nhằm khắc phục khó khăn trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực trên mọi phương diện ở tất cả các cấp cấp đoàn trong 6 tháng đầu năm nói chung và Tháng Công nhân nói riêng. Các cấp công đoàn đã có những bước chuyển mới trong công tác điều hành, lãnh đạo; Công tác phòng, chống Covid-19 thời gian qua được triển khai mạnh mẽ; Công tác tuyên truyền được chú trọng, phát huy hiệu quả; Hoạt động chăm lo hỗ trợ cho người lao động được thực hiện thường xuyên liên tục; Công tác phát triển đoàn viên vượt chi tiêu rất cao... Thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt tinh thần sáng tạo, đổi mới để thích ứng, đối phó với tình hình dịch bệnh, chủ động hơn nữa để làm rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong phòng, chống Covid-19, tập trung hơn vào những hoạt động mang tính chiều sâu, phát huy đại diện cho người lao động...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.T 6 tháng cuối năm, công đoàn Nghệ An xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tập trung triển khai chủ đề công tác năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”; Chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong CNVCLĐ, trong các đơn vị sản xuất, đặc biệt là trong các khu công nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp nhất là trong thương lượng các nội dung liên quan đến tiền lương và chất lượng bữa ăn giữa ca; Tăng cường công tác phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, ATVSLĐ... Phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người lao động tại các đơn vị còn nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội kéo dài; Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Quyết định số 2270/QĐ-TLĐ, ngày 18/3/2021 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ 2021...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích Xuất sắc trong Tháng Công nhân 2021. Anh: D.T

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, hội nghị cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong thời gian tới.



Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng trao tặng Cờ thi đua Xuất sắc cho 9 CĐCS vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích Xuất sắc trong "Tháng Công nhân 2021".