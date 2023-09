Công đoàn Nghệ An trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Công đoàn tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần hợp tác, học hỏi, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Công đoàn tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp và chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Chiều 19/9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với Công đoàn tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc.

Tham dự sự kiện có đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan và đoàn công tác của Liên đoàn Công đoàn tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Kim Yeun Pung - Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc trụ sở khu vực tỉnh Gyeonggi, làm trưởng đoàn.

Khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Kha Văn Tám nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của Đoàn đại biểu Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc trụ sở khu vực tỉnh Gyeonggi, khái quát lại mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 đơn vị. Theo đó, tỉnh Nghệ An và tỉnh Gyeonggi đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2014, triển khai các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, viện trợ nhân đạo…

Ông Kim Yeun Pung - Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc trụ sở khu vực tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Diệp Thanh

Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc, là xương sống của vùng Seoul, có nền kinh tế phát triển bậc nhất Hàn Quốc, với các ngành công nghiệp nặng, dệt may, chăn nuôi, thủy sản, công nghệ thông tin, du lịch... cũng là nơi đóng chân của các tập đoàn toàn cầu. Với đặc thù như vậy, tỉnh Gyeonggi cũng là nơi tập trung rất nhiều lao động Việt Nam và Nghệ An đến đây sống và làm việc. Hiện tỉnh Nghệ An có 4.961 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc (tính từ năm 2018 đến nay).

Trong thời gian qua, Công đoàn 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động để thắt chặt mối quan hệ hợp tác. Trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, Công đoàn Nghệ An đã nhận được những món quà hỗ trợ thiết thực từ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gyeonggi.

Tại buổi tọa đàm, 2 đơn vị đã trao đổi về một số vấn đề như cơ cấu tổ chức hoạt động của Công đoàn Hàn Quốc, kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp của Hàn Quốc, những quy định và kinh nghiệm bảo vệ cán bộ Công đoàn của Hàn Quốc.

Đây cũng là dịp để 2 đơn vị trao đổi những nội dung liên quan đến người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc. Cụ thể, quy định, chính sách của Chính phủ Hàn Quốc về tuyển dụng người lao động Việt Nam; Tình hình lao động Việt Nam ở Gyeonggi- Hàn Quốc; Quyền gia nhập Công đoàn đối với lao động Việt Nam ở Hàn Quốc...



Các đại biểu 2 đoàn chụp ảnh lưu niệm và tặng quà cho nhau. Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn công tác Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc tham quan phòng truyền thống Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ và chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.