Công đoàn Nghệ An: Xây dựng tiền đề bứt phá trong giai đoạn mới

PV: Năm 2021 được xem là một năm có nhiều sự kiện chính trị và đầy biến động về kinh tế - xã hội. Điều này có ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức Công đoàn không, thưa ông?



Ông Kha Văn Tám: Quả thật năm 2021 là một năm cực kỳ biến động và đặc biệt. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), 75 năm lần đầu tiên Việt Nam tổ chức ngày Quốc tế Lao động và diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thêm vào đó là sự trở lại của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt cuộc sống, nhất là đời sống, việc làm của người lao động.

Những khó khăn chưa có tiền lệ trên vừa là thách thức nhưng cũng là thời cơ đòi hỏi tổ chức Công đoàn Nghệ An phải chủ động, đổi mới, sáng tạo, kịp thời thích ứng, bám sát chủ đề của năm là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp để hoàn thành các mục tiêu.



PV: Ông có thể điểm qua một vài kết quả mà Công đoàn Nghệ An đã gặt hái được trước những cơ hội và thách thức đó?

Ông Kha Văn Tám: Đầu năm nay, LĐLĐ tỉnh Nghệ An được Tổng Liên đoàn giao thực hiện 17 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm. Với quyết tâm cao nhất, LĐLĐ tỉnh đã vượt 9 chỉ tiêu và hoàn thành 6 chỉ tiêu. Trong đó đáng chú ý là kết quả của công tác kết nạp đoàn viên; thành lập CĐCS; bồi dưỡng CBCĐ chủ chốt; tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại và Tháng công nhân…

Trong năm, Công đoàn Nghệ An cũng đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng như: Ra mắt trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An, tổ chức “Tết sum vầy” với tổng số tiền trao tặng là hơn 12,3 tỷ đồng; tổ chức “Tháng công nhân”, “Tháng ATVSLĐ” với điểm nhấn là chương trình “Cảm ơn người lao động” với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng; Các cấp công đoàn chi hơn 6,4 tỷ đồng phục vụ công tác hỗ trợ, phòng, chống dịch Covid-19; Các cấp công đoàn đóng góp hơn 10.000 ngày công tổ chức Bếp ăn Công đoàn phục vụ công tác chống dịch; Dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp sáng kiến trong chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"… Ngoài ra, nhiều phong trào thi đua vượt khó, sáng tạo, phòng chống dịch và các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật - quan hệ lao động, tuyên truyền, tài chính, nữ công… cũng có nhiều đột phá, gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận với những con số cụ thể, ấn tượng.

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, năm nay LĐLĐ tỉnh cũng đã thành công tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 và Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tổng Liên đoàn về xây dựng Thiết chế công đoàn tại tỉnh Nghệ An.