Công đoàn Viên chức Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tặng gạo và trao quà cho người lao động khó khăn đang làm việc tại Công ty CP Gạch ngói Diễn Châu. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 10 kg gạo, 500 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm) cho người lao động tại Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Nghệ An và trao 10 suất quà cho người lao động Công ty CP Gạch ngói Diễn Châu, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng.

Đoàn trao tặng 20 suất quà cho người lao động đang làm việc tại Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Số quà tặng trên do Công đoàn Viên chức Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Công ty cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp - chi nhánh Nghệ An vận động quyên góp, tài trợ. Những món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các cấp, ngành, nhà hảo tâm, dành cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; nhằm giúp người lao động có thêm động lực, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất./.