Công đoàn Viên chức Nghệ An đồng hành cùng đoàn viên trong phòng, chống dịch

Sáng 9/3, Công đoàn Viên Chức Nghệ An tổ chức thăm, trao tặng 2.400 khẩu trang cho một số công đoàn cơ sở thường xuyên phải tiếp xúc với người dân, có nguy cơ mắc Covid-19 cao, gồm các đơn vị: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH, Chi cục Thuế Vinh, Cục Thuế Nghệ An, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.



Công đoàn Viên chức trao quà tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: D.T

Thăm hỏi, năm bắt tình hình và chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị trong thời điểm này, ông Nguyễn Công Danh -Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An mong muốn món quà tuy nhỏ nhưng phần nào động viên tinh thần đoàn viên, người lao động, đồng thời nhắc nhở các đơn vị luôn phải nêu cao tinh thần chống dịch trong quá trình công tác, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.



Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: D.T

Trước sự quan tâm và món quà thiết thực của của công đoàn Viên chức Nghệ An, đại diện các công đoàn cơ sở bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc. Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chia sẻ: Không chỉ trong đại dịch Covid-19, nhiều năm qua, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa nhằm chăm lo cho đời sống tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Báo Nghệ An chân thành cảm ơn tình cảm này và cam kết sẽ luôn thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch trong quá trình làm việc.

Bà Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức ghi nhận sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của công đoàn Báo Nghệ An trong các phong trào, hoạt động do Công đoàn Viên chức phát động. Ảnh: D.T

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trao khẩu trang cho đoàn viên. Ảnh: D.T