Công đoàn Viên chức Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp, BTV Công đoàn Viên chức Nghệ An, 59 đồng chí đại diện Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ngoài ra toàn thể cán bộ công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia hội nghị này theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của LĐLĐ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An Nguyễn Công Danh đã khái quát sự ra đời của Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng Theo đó, ngày 9/11 là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Đây là bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém bất kỳ bản Hiến pháp nào trên thế giới. Năm 2012, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Việt Nam đã ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Những kiến thức pháp luật khô khan trở nên dễ nhớ và thú vị hơn qua các trò chơi và cuộc thi tìm hiểu chế độ chính sách người lao động. Ảnh tư liệu Đồng chí cũng khẳng định: "Đối với tổ chức công đoàn, đây đã trở thành ngày truyền thống sinh hoạt pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Tổ chức công đoàn coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, nhằm trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình". Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh Nghệ An, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh Nghệ An đánh giá cao kết quả mà Công đoàn viên chức Nghệ An đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt trong việc triển khai kịp thời các Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật mới, để không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, từ đó thúc đẩy phong trào lao động có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng chí đã định hướng và đề nghị Công đoàn viên chức Nghệ An cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào đời sống. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam mà phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân trong xã hội. Tại Hội nghị, đại biểu cũng đã được tiếp thu một số báo cáo chuyên đề về thực hiện pháp luật đối với đoàn viên công đoàn và một số chính sách mới ban hành. Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An triển khai một số chính sách mới ban hành tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng Có thể nói, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật, được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, là thông điệp nhắc nhở, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật./.