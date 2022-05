Công đoàn Viên chức Nghệ An trao gần 100 suất quà trong Tháng Công nhân

Trao quà cho đoàn viên Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Thu Hương

Theo kế hoạch, Công đoàn Viên chức Nghệ An sẽ triển khai các hoạt động trao quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các công đoàn cơ sở trực thuộc có hoàn cảnh khó khăn; Gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang phải thuê nhà trọ, ở khu tập thể của cơ quan. Ngoài ra còn phối hợp cùng với Công đoàn Đảng ủy Doanh nghiệp Nghệ An trao quà cho công nhân lao động trực tiếp tại 13 cơ quan và các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An.