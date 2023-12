Công đoàn Viên chức Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 20/12, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh, lãnh đạo 49 công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Chương

Các chỉ tiêu được giao năm 2023 đều đạt và vượt

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An trực tiếp quản lý 49 công đoàn cơ sở, tăng 1 đơn vị so với năm 2022, với tổng đoàn viên là 4.764 người, giảm 52 người so với cuối năm 2022; đoàn viên nữ là 2.334 người, chiếm 49,8% tổng số đoàn viên. Đời sống của đoàn viên ổn định; thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng.



Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức khai mạc hội nghị. Ảnh: Duy Chương

Tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, người lao động ổn định, an tâm công tác; đoàn kết nội bộ tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và cải cách thủ tục hành chính.

Năm 2023, Công đoàn Viên chức tập trung đôn đốc công đoàn cơ sở rà soát để hoàn thành đầy đủ, đúng thời gian các nhiệm vụ đã đề ra. Các chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động tỉnh giao năm 2023 đều đạt và vượt. Trong năm, phát triển mới 15 đoàn viên công đoàn, đạt 150%; Giới thiệu 88 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét; trong đó, có 71 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt 197% so với chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức báo cáo tóm tắt hoạt động của Công đoàn Viên chức năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Duy Chương

Đặc biệt, đã chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại 3 đơn vị thuộc 3 loại hình hoạt động để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đại trà. 38/49 đơn vị hoàn thành việc tổ chức đại hội trước 31/3/2023, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian đề ra. Việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở được diễn ra đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc và đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Viên chức tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo phương châm tiết kiệm, đổi mới, thiết thực. Sau đại hội, Công đoàn Viên chức đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết; ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban nữ công quần chúng. Đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn Viên chức đều đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra.

Công đoàn Viên chức trợ cấp cho 67 đoàn viên công đoàn đã nỗ lực vượt khó nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng; đã trao 60 suất quà trị giá 42 triệu đồng cho các đoàn viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Tổ chức chương trình “Cùng em vững bước tới trường” năm 2023, trao 130 suất quà trị giá 74 triệu đồng cho 50 cháu là con của đoàn viên công đoàn trực thuộc có hoàn cảnh khó khăn và 80 cháu mồ côi được các công đoàn cơ sở nhận đỡ đầu. Phối hợp cùng Trung tâm Medlatec tổ chức thăm khám, và tầm soát ung thư vú, tuyến giáp miễn phí cho 647 đoàn viên nữ của 24 công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn. Ảnh: Kim Dung

Phối hợp cùng Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 92 cháu là con đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2022 - 2023.

Công đoàn cơ sở đã chi hơn 1,4 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi ốm đau, tặng quà cho đoàn viên vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân; hơn 483 triệu đồng tổ chức hoạt động tham quan, du lịch cho đoàn viên; hơn 1,6 tỷ đồng cho các hoạt động văn nghệ, thể thao tại các cơ quan, đơn vị… Chuyên môn, công đoàn đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho 1.868 đoàn viên; vận động đoàn viên đóng góp hơn 233 triệu đồng để hỗ trợ đoàn viên trong cơ quan, đơn vị.

Phối hợp Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức giải Bóng chuyền chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Công đoàn Viên chức vẫn tiếp tục sử dụng nhóm Zalo và Fanpage Công đoàn Viên chức trong công tác tuyên truyền thông tin định hướng. Với điều kiện làm việc tương đối thuận lợi, các công đoàn cơ sở đều sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tổ chức các hoạt động truyền thông.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Duy Chương

Phong trào thi đua "Lao động Giỏi, Lao động Sáng tạo"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào thi đua Học tập nâng cao trình độ tiếp tục được công đoàn cơ sở hưởng ứng mạnh mẽ. Phong trào thi đua góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã công nhận 512 đề tài, sáng kiến.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được quan tâm. Năm 2023, có 4 đơn vị đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu.

Công đoàn cơ sở sôi nổi tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với các cháu mồ côi, không nơi nương tựa được công đoàn cơ sở hưởng ứng. Đến nay, đã có 12 công đoàn cơ sở thực hiện đỡ đầu 80 cháu.



Công đoàn Viên chức lần đầu tiên tổ chức Hội thi Dân vũ đã thu hút 27 công đoàn cơ sở tham gia. Các đơn vị tham gia đã luyện tập công phu, biểu diễn chuyên nghiệp, sáng tạo, cuốn hút người xem.

Hoạt động xã hội tập trung vào việc vận động đoàn viên đóng góp quỹ Tết Vì người nghèo; hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn… Tổng hợp báo cáo cho thấy, năm 2023 đoàn viên công đoàn đã đóng góp 496,8 triệu đồng vào quỹ Vì người nghèo của tỉnh; 337,8 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai; 2,2 tỷ đồng xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và 281,4 triệu đồng hỗ trợ khác.

Cán bộ công đoàn phải đổi mới, sáng tạo

6 tham luận tại hội nghị đã nêu bật nhiều kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn ở cơ sở cũng như chia sẻ những khó khăn trong hoạt động công đoàn hiện nay.

Hội nghị cũng đã thống nhất các hoạt động trọng tâm trong năm 2024 - năm tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 70 ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ V, Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Duy Chương



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, các công đoàn cơ sở cần quan tâm các phong trào thi đua như "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; đoàn viên công đoàn cần nêu gương trong thực hiện cam kết không tham nhũng, không tiêu cực.

Đồng chí cũng mong muốn các đoàn viên công đoàn số hoá các hoạt động, đi đầu trong chuyển đổi số. Công đoàn Viên chức nên phát động các phong trào thi đua gắn với các trọng tâm các ngày lễ; gắn với 70 năm thành lập Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh giải pháp là cán bộ công đoàn phải đổi mới, sáng tạo.

Các tập thể được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Duy Chương

20 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Duy Chương

Tại hội nghị, 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động năm 2023 được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 14 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2023 được tặng Giấy khen của CĐVC; 18 tập thể có nhiều CBCCVC tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ 19" được Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen.

Các tập thể được nhận Giấy khen của Công đoàn Viên chức Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2023. Ảnh: Duy Chương