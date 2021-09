Công đoàn Y tế Nghệ An tặng quà Trung thu cho con cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

Chiều 18/9, lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, Công đoàn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tới thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. Các phần quà bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Thăm và tặng quà cho con của chị Nguyễn Thị Hiền đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 5. Ảnh: Thành Chung

Đoàn đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các cháu là con của 4 cán bộ y tế đang tham gia chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu. Cụ thể là thăm và tặng quà cho con của anh Bùi Văn Dược (Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ).

Thăm và tặng quà cho con của chị Nguyễn Thị Hiền (Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 5); thăm và tặng quà cho con của anh Nguyễn Văn Khánh (Kỹ thuật viên xét nghiệm của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh); thăm và tặng quà cho con của anh Võ Hồng Loan (Cử nhân điều dưỡng của Bệnh viện Mắt Nghệ An đang thực hiện chống dịch tại Bình Dương).

Thăm và tặng quà cho con của anh Nguyễn Văn Khánh thực hiện chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung Được biết, trong dịp Tết Trung thu này, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có 100 phần quà tặng cho 100 cháu (từ 6-14 tuổi) là con của cán bộ y tế Nghệ An tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng. Ngoài ra, còn có 50 phần quà là khóa học Toán trí tuệ online (trị giá 3 triệu đồng) cho 50 cháu đến từ nhà tài trợ.

Về phía Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cũng kêu gọi xã hội hóa và trích từ nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn ngành để tặng quà cho 24 cháu có hoàn cảnh khó khăn và 142 con các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến của Nghệ An và Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.