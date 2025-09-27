Thời sự Cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An gửi gắm niềm tin và kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn bứt phá, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và khát vọng đồng hành cùng với tỉnh, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho quê hương.

Phải khẳng định rằng, trong thời gian qua những chủ trương và chính sách của tỉnh Nghệ An đã nhận được những đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện qua các cuộc đối thoại, gặp mặt định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh và các hiệp hội, hội doanh nghiệp trong tỉnh. Chính quyền tỉnh đã chủ động lắng nghe và cam kết tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau dịch bệnh và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An có nhiều kỳ vọng và mong muốn để tiếp tục phát triển bền vững. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép đầu tư, xây dựng. Việc giảm thời gian chờ đợi và minh bạch hóa các quy trình sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng kỳ vọng tỉnh sẽ có chính sách ổn định giá thuê đất và có cơ chế hỗ trợ kịp thời để giải quyết các vướng mắc về mặt bằng.

Cùng đó, hỗ trợ về tài chính và nguồn lực tài chính, có các chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi một cách dễ dàng hơn, cũng như các chương trình bảo lãnh tín dụng để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp mới cũng là một kỳ vọng lớn. Thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp mong muốn tỉnh tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.

Một trong những mong muốn quan trọng nhất là việc tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các kênh đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các kiến nghị của mình sẽ được lắng nghe, tiếp thu và giải quyết một cách kịp thời, dứt điểm, hiệu quả.

Doanh nghiệp kỳ vọng, mong muốn chính quyền tỉnh thực sự là một chính quyền "kiến tạo, phục vụ" và đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

* * * * *

Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi kỳ vọng tỉnh Nghệ An tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường; rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép dự án; đồng thời công khai, minh bạch các quy hoạch phát triển, qua đó, tạo niềm tin và định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp khi lựa chọn đầu tư lâu dài tại tỉnh.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An. Ảnh: TL



Doanh nghiệp cũng mong muốn tỉnh tập trung phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, nhất là nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các trục huyết mạch như tuyến ven biển, cảng biển và logistics; đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể, bao gồm tư vấn, đào tạo, thậm chí các gói tài chính khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, công nghệ thân thiện môi trường, hướng tới sản xuất tuần hoàn và giảm phát thải.

* * * * *

Trong suốt chặng đường phát triển, Công ty VSIP Nghệ An luôn nhận được sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Khu công nghiệp VSIP Nghệ An hiện có khoảng 33.000 lao động và đặt mục tiêu đạt 50.000 người vào giai đoạn 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu các nhà máy mới đi vào hoạt động. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi mong muốn các cơ quan địa phương như: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các ngày hội việc làm và các hoạt động quảng bá, nhằm tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm ngay tại quê hương.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường



VSIP Nghệ An cũng mong muốn các trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề và các nhà sản xuất trong KCN hợp tác để triển khai các chương trình đào tạo, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, cải thiện cơ hội nghề nghiệp và có thu nhập cao hơn. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong khu công nghiệp cam kết chú trọng đến đời sống và phúc lợi của người lao động thông qua việc đầu tư vào hạ tầng, các tiện ích hỗ trợ, nhà ở xã hội, ký túc xá...

* * * * *

Tôi thấy tầm nhìn về việc xây dựng Nghệ An thành cực tăng trưởng quốc gia mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đưa ra là một bước chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện và phát triển đột phá. Đây là một khát vọng lớn, phản ánh đúng tiềm năng và vị thế của Nghệ An.

Với doanh nghiệp chúng tôi, tầm nhìn này là nguồn động lực to lớn. Chúng tôi tin rằng, để trở thành cực tăng trưởng, Nghệ An cần phải có giải pháp phát triển ngành công nghiệp, hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị, tạo ra các sản phẩm chế biến sâu. Kỳ vọng lớn nhất mà chúng tôi gửi gắm vào Đại hội lần này là việc kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, công bằng và ổn định, đặc biệt cho các ngành công nghiệp đòi hỏi vốn lớn và tính pháp lý cao như khoáng sản.

Đặc biệt, tỉnh cần có những quyết sách táo bạo nhằm cải cách thủ tục hành chính hiệu quả hơn, xóa bỏ những rào cản, chồng chéo trong các quy định về đất đai, cấp phép khai thác và đầu tư. Có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động môi trường.

Về phía doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quản lý môi trường tiên tiến, chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và thông minh.

* * * * *

Công việc của tôi gắn liền với dòng điện, với sự vận hành liên tục và ổn định của cả một dây chuyền sản xuất lớn. Giống như dòng điện phải luôn được đảm bảo để nhà máy hoạt động, tôi và hàng trăm lao động tại công ty dù ở vị trí nào cũng nỗ lực hết mình vì sự phát triển của nhà máy.

Là người lao động trong doanh nghiệp, chúng tôi mong kỳ vọng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có những hỗ trợ, đồng hành kịp thời với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là các ngành sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng chuyển đổi sang công nghệ sản xuất xanh hơn và tiết kiệm năng lượng.

Với vai trò là người trực tiếp vận hành hệ thống điện, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hiệu suất năng lượng. Việc đầu tư vào công nghệ mới, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn bảo vệ môi trường sống cho chính người dân Nghệ An. Và, khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hiệu quả thì sẽ tạo việc việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện cuộc sống cho người lao động để họ yên tâm làm việc, cống hiến, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp tỉnh nhà.

Đối với những người thợ, chúng tôi mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động được cập nhật kiến thức thường xuyên để bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ của thế giới, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Ảnh: Thanh Lê

Từ những tâm tư, nguyện vọng của đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa đến những tập đoàn doanh nghiệp lớn và người lao động trong doanh nghiệp cho thấy: Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp gửi gắm không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn là niềm tin và khát vọng được đồng hành cống hiến góp phần cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.