Cổng dự án bị niêm phong, Hoành Sơn vẫn lén lút mở rào cho công nhân làm việc

Cụ thể, người dân cho biết: “Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã bị UBND Phường Hưng Dũng (TP Vinh) niêm phong trong ngày 5/5/2020. Nhưng phía trong bờ rào, công ty này vẫn tổ chức thi công. Họ mở bờ rào tôn cho công nhân lách vào…”.



Ngoài thông tin này, người dân còn gửi đến Báo Nghệ An hình ảnh một số người trang phục bảo hộ lao động lách qua bờ rào tôn để vào phía trong công trường Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn của Công ty CP. Tập đoàn Hoành Sơn.

Công nhân trong dự án của Công ty CP Hoành Sơn lách qua bờ rào tôn (ảnh do người dân cung cấp). Xác minh thông tin người dân phản ánh cho thấy đoạn bờ rào tôn sát với cổng vào dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã bị UBND P. Hưng Dũng niêm phong đã bị mở. Hồi 11h5 phút (sau thời điểm người dân phản ánh khoảng 45 phút), có nhiều công nhân từ phía trong dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn lách ra theo lối mở bờ rào tôn. Thực tế cho thấy, có nhiều người mang sắc phục bảo hộ lao động từ trong dự án của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đi ra lúc 11 giờ 5 phút ngày 7/5/2020. Ảnh PV.

Nhận được thông tin này, Chủ tịch UBND P. Hưng Dũng, ông Nguyễn Ngọc Khánh trao đổi: “Sẽ chỉ đạo cán bộ xuống kiểm tra thực tế để yêu cầu chủ đầu tư dự án chấp hành nghiêm Thông báo số 214/TB-UBND ngày 4/5/2020 của UBND phường…”.

Được biết, ngày 6/5/2020, UBND P. Hưng Dũng tổ chức giải quyết kiến nghị của một số hộ dân KhôíTân Tiến liên quan việc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn thi công dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn gây ảnh hưởng xấu đến công trình nhà ở của các hộ dân xung quanh.

Vị trí bờ rào tôn bị mở để cho người vào ra dự án. Ảnh: PV Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND P. Hưng Dũng đã kết luận, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn chỉ được thi công trở lại khi thống nhất được với các hộ dân về phương án bồi thường, thỏa thuận được về mức đền bù. Về cần trục tháp, chỉ được hoạt động khi có văn bản đồng ý của Sở Xây dựng…



Ngày 5/5/2020, Báo Nghệ An điện tử đăng tải bài viết “Niêm phong cổng vào dự án của Tập đoàn Hoành Sơn tại thành phố Vinh”. Trong đó thông tin việc UBND phường Hưng Dũng sử dụng biện pháp mạnh không cho Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tiếp tục hoạt động cần trục tháp thi công công trình có chiều cao 74,9m (20 tầng) theo chỉ đạo của UBND TP. Vinh tại Văn bản số 1650/UBND-QLĐT ngày 6/4/2020.

Dự án Trung tâm thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn. Ảnh: PV Cụ thể, UBND phường Hưng Dũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Đội Quản lý trật tự thành phố Vinh tổ chức thực hiện việc đình chỉ hoạt động của cần trục tháp tại dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn và Dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn.



Trong đó nhấn mạnh: "Trường hợp Chủ đầu tư không chấp hành hoặc đến ngày 30/4/2020 vẫn không xuất trình được biện pháp thi công công trình có sử dụng cần trục tháp được Sở Xây dựng thẩm định, chấp thuận, giao UBND phường Hưng Dũng phối hợp Đội Quản lý trật tự thành phố Vinh lập hàng rào tôn bao vây (chỉ để một cổng barie) để ngăn chặn việc tiếp tục thi công tại dự án; đề nghị Công an thành phố Vinh hỗ trợ khi cần thiết".

Cổng vào dự án của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã bị các lực lượng của UBND P. Hưng Dũng khóa, niêm phong trong ngày 5/5/2020. Ảnh: PV Về cần trục tháp của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, ngày 31/3/2020, tại Văn bản số 766/HĐ-HDDXD, Sở Xây dựng đã chỉ ra rất nhiều tồn tại thể hiện trên hồ sơ. Cụ thể như: Mã hiệu máy cần trục tháp sử dụng trong hồ sơ không phù hợp với nhau (Tờ trình mã hiệu máy QTZ 5011; Bản vẽ biện pháp thi công và báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn mã hiệu máy LT6016-10A; Lý lịch máy trục và Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp mã hiệu máy QTZ 5510).



Cần trục tháp trong biên bản kiểm định kỹ thuật đã hết hạn kiểm định ngày 23/12/2018. Hồ sơ bản vẽ biện pháp thi công chưa thể hiện các nội dung: phạm vi hoạt động cần trục tháp; biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và công trình trong khu vực hoạt động của cần trục tháp; biện pháp bảo đảm an toàn khi cẩu vật liệu lên cao…; biện pháp ngăn ngừa vật rơi; biện pháp bảo đảm an toàn khi có gió cấp 5 trở lên hoặc dông bão…