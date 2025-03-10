Công nghệ Công nghệ 24h: Samsung chuẩn bị ra mắt smartphone gập ba, Perplexity tung trình duyệt AI Comet miễn phí Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy Z TriFold, smartphone gập ba đầu tiên; Perplexity tung trình duyệt AI Comet miễn phí; Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 bán chạy vượt kỳ vọng

Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy Z TriFold, smartphone gập ba đầu tiên

Thông tin mới nhất cho thấy Galaxy Z TriFold - mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung có thể được công bố ngay cuối tháng này. Điểm đáng chú ý là Samsung nhiều khả năng sẽ giới thiệu thiết bị này trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC, diễn ra tại Hàn Quốc vào ngày 31/10 - 1/11.

Đây là sự kiện mang tính ngoại giao quốc tế, hiếm khi là nơi để ra mắt smartphone, nhưng truyền thông Hàn Quốc cho rằng Samsung muốn coi Galaxy Z TriFold như biểu tượng công nghệ quốc gia, chứ không đơn thuần là một sản phẩm mới.

Trước đó, Samsung đã hé lộ một sự kiện ra mắt sản phẩm gập mới tại Trung Quốc vào giữa tháng 10, được cho là dành cho dòng W26 vốn thường bao gồm các phiên bản cao cấp hơn của Galaxy Z Flip7 và Galaxy Z Fold7.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin rò rỉ khẳng định Galaxy Z TriFold sẽ sớm xuất hiện ngay sau đó. Một số đoạn hoạt hình trình diễn khả năng đa nhiệm và các tính năng hỗ trợ làm việc đã được chia sẻ, khiến giới công nghệ càng thêm chờ đợi.

Khác với phiên bản đặc biệt Galaxy Z Fold năm ngoái chỉ giới hạn ở Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold dự kiến sẽ được bán cả tại Mỹ, đánh dấu tham vọng toàn cầu của Samsung trong cuộc đua với đối thủ Huawei Mate XTs.

Perplexity tung trình duyệt AI Comet miễn phí

Startup AI Perplexity vừa công bố đưa trình duyệt Comet ra mắt miễn phí cho toàn bộ người dùng. Ban đầu, Comet chỉ dành cho nhóm khách hàng Max với gói 200 USD/tháng, nhưng chỉ sau ba tháng đã có hàng triệu lượt đăng ký chờ tải xuống.

Comet được thiết kế như một trợ lý AI khi bạn duyệt web: có thể trả lời câu hỏi về nội dung trang, tóm tắt thông tin, sắp xếp và quản lý dữ liệu, thậm chí điều hướng web thay cho bạn.

Người dùng miễn phí sẽ được trải nghiệm phiên bản cơ bản, trong khi gói Max có thêm nhiều tính năng mạnh mẽ, bao gồm background assistant, một trợ lý chạy ngầm có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ song song như soạn email, đặt vé, hay tìm chuyến bay.

Ngoài ra, Comet còn tích hợp nhiều công cụ như Discover (gợi ý tin tức cá nhân hóa), Spaces (quản lý dự án), Shopping, Travel, Finance và Sports. Động thái phát hành miễn phí này được xem là bước đi để Perplexity cạnh tranh với các ông lớn như Google Chrome, cũng như chuẩn bị trước khi OpenAI ra mắt trình duyệt AI riêng.

Google đưa Jules, trợ lý lập trình AI vào thẳng môi trường phát triển

Google tiếp tục mở rộng khả năng của Jules, công cụ lập trình AI, bằng việc tung ra Jules Tools, giao diện dòng lệnh (CLI) và API công khai. Điều này cho phép các lập trình viên sử dụng Jules ngay trong terminal, hệ thống CI/CD hoặc tích hợp với Slack, thay vì phải thao tác trên web hay GitHub như trước.

Điểm khác biệt của Jules so với Gemini CLI là tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể và thực hiện tự động sau khi được người dùng chấp thuận. Google cũng đã bổ sung tính năng ghi nhớ để Jules lưu lại tương tác, cùng nhiều cải tiến như giao diện diff mới, khả năng đọc và trả lời bình luận trên pull request.

Với API, các lập trình viên có thể tích hợp Jules vào môi trường IDE như VS Code, giúp tối ưu quy trình viết code. Tuy nhiên, Google cũng lưu ý rằng việc giám sát vẫn rất quan trọng, bởi nếu gặp khó khăn, Jules sẽ dừng lại và yêu cầu người dùng hỗ trợ.

Hiện tại, Jules được cung cấp theo nhiều gói giá, từ miễn phí (15 tác vụ/ngày) đến gói cao cấp Ultra với mức phí gần 125 USD/tháng, cho phép khối lượng công việc lớn gấp 20 lần.

Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 bán chạy vượt kỳ vọng tại Mỹ

Một báo cáo mới của Samsung cho biết bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 đang có doanh số ấn tượng tại Mỹ. Đây là thế hệ smartphone gập bán chạy nhất của hãng từ trước tới nay.

Galaxy Z Flip7 đặc biệt thành công trong việc thu hút người dùng từ các thương hiệu khác chuyển sang. Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 chủ yếu hấp dẫn những khách hàng vốn đã quen thuộc với dòng Galaxy S Ultra.

Samsung cho biết gần 30% người mua Z Fold7 là từ dòng Ultra nâng cấp lên. Doanh số hiện tại đã cao hơn 50% so với thế hệ trước.

iOS 26 gây tranh cãi vì icon trong Dark Mode

Apple vừa tung bản cập nhật iOS 26, nhưng không phải ai cũng hài lòng. Người dùng trên Reddit và các diễn đàn công nghệ than phiền rằng chế độ Dark Mode mới khiến icon trông như bị nghiêng, kèm hiệu ứng ánh sáng ở một góc. Một số người cho biết điều này gây khó chịu cho mắt, thậm chí chóng mặt khi nhìn lâu.

Điều chỉnh giữa Dark Mode và Light Mode cũng không mấy thuận tiện, khi người dùng phải thao tác trực tiếp trên màn hình chính thay vì trong phần Cài đặt.

Hiện chưa rõ Apple có tung bản vá hay thay đổi thiết kế này trong thời gian tới hay không. Trong khi chờ đợi, người dùng được khuyên có thể thử đổi sang các chủ đề khác để tránh cảm giác khó chịu.