Công nhân, lao động Khu kinh tế Đông Nam - ấn tượng những 'bữa tiệc' tinh thần

SẮC MÀU CÔNG NHÂN

Nói đến công nhân người ta thường hình dung đến những đồng phục cứng nhắc, những đồ bảo hộ kín mít bên cạnh những kiện hàng cồng kềnh... Tuy nhiên, những gì chúng tôi chứng kiến tại Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” do Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức ngày 20/5 vừa qua là một bức tranh hoàn toàn đối lập với hình dung này.

Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: Diệp Thanh

Trong số đông khán giả, rất nhiều người là dân cư, người thân và con công nhân lao động KCN VSIP. Ảnh: Diệp Thanh

17 giờ 30 phút, tan ca, dòng người ùa ra từ những cánh cổng nhà máy, xuôi ngược khắp các nẻo đường Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (Hưng Nguyên). Vì hôm nay là ngày diễn ra Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới” và “Tuổi trẻ thanh lịch” nên rất nhiều xe rẽ vào khu đất trống trên đường D2 - nơi một sân khấu ngoài trời với hệ thống ánh sáng rực rỡ đã được set up công phu, hoành tráng. Ban tổ chức đã đến từ đầu giờ chiều, căn chỉnh góc chụp ảnh, kiểm tra từng bóng đèn, tổng duyệt từng tiết mục... để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ 15 phút sau giờ tan ca, hơn 1.000 chiếc ghế do ban tổ chức chuẩn bị đã được lấp kín người, thậm chí rất nhiều người phải đứng vì không còn chỗ.

“Bùng cháy” có lẽ là tính từ miêu tả chính xác nhất không khí của Hội thi “Vũ điệu nhịp sống mới”. Những thí sính bùng cháy với tiết mục của mình trên sân khấu, trong những bộ cánh rực rỡ sắc màu, những khán giả bùng cháy với đạo cụ cổ vũ, thậm chí ban giám khảo và các đại biểu tham dự cũng “đứng ngồi không yên” trước tiếng nhạc sôi động. Bầu không khí cuồng nhiệt đó khiến bất kỳ ai tham dự sự kiện cũng như bị cuốn theo cảm xúc hân hoan, rạo rực.

Một tiết mục công phu được thực hiện bởi đoàn viên người lao động KKT Đông Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Không khí sôi nổi của khán giả. Ảnh: Diệp Thanh

Sau khi “quẩy” hết mình cho tiết mục của đơn vị, chị Thu Trang - công nhân Công ty TNHH Innovative Manufacturing Solutions VietNam (IMS) hào hứng chia sẻ: “Để chuẩn bị cho tiết mục này, chúng tôi đã tập luyện hàng tuần, dưới sự ủng hộ, tài trợ của cả công ty và công đoàn công ty. Đó là quãng thời gian hạnh phúc và rất nhiều kỷ niệm. Ước gì có thật nhiều những chương trình như thế này cho công nhân, lao động tham gia”.

Trong không phí phấn chấn, ông Lim Han Tae - lãnh đạo Công ty TNHH Woosin Vina nói: Công đoàn công ty chúng tôi mới thành lập 1 năm nay và suốt thời gian đó chúng tôi được Công đoàn KKT Đông Nam hỗ trợ rất nhiều. Nay lại được tham gia một sân chơi ý nghĩa, sôi động như thế này, thật sự biết ơn ban tổ chức lắm. Sau những chương trình này, công nhân và lãnh đạo công ty có cơ hội giải trí, giao lưu, gắn kết với nhau hơn. Ngoài ra, khi đời sống tinh thần được nâng cao, khi công nhân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì năng suất cũng sẽ tăng lên. Chúng tôi hiểu rõ điều này, sẵn sàng tạo điều kiện cho công nhân tham gia và sẽ tổ chức tại công ty hàng năm”. Được biết, sau sự kiện, đoàn biểu diễn của đơn vị này còn được ban lãnh đạo công ty thưởng thêm 2 triệu đồng.

Lãnh đạo người Hàn Quốc và công nhân người Việt cùng đi cổ vũ cho đơn vị của mình. Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn viên, người lao động KKT Đông Nam thướt tha trong phần thi áo dài. Ảnh: Diệp Thanh

Nửa sau của chương trình là Hội thi “Tuổi trẻ thanh lịch” với 17 thí sinh đến từ 13 doanh nghiệp. Đây là nơi những nam thanh, nữ tú tiêu biểu của KKT Đông Nam được thực sự tỏa sáng rực rỡ cả về ngoại hình lẫn tài năng. Trong những phục trang cầu kỳ, xinh đẹp, họ thể hiện tài năng múa, hát, cắm hoa, hùng biện, võ thuật, ngoại ngữ... một cách xuất sắc. Đó cũng là lý do khiến khán giả đến xem mỗi lúc một đông.

NHỮNG NỖ LỰC PHÍA SAU CÁNH GÀ

Thành công của 2 hội thi trong 1 đêm diễn là trái ngọt xứng đáng cho những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn KKT Đông Nam. Trong chưa đến 1 tháng từ khi có ý tưởng đến khi thực hiện, những cán bộ áo xanh da trời đã cùng lúc triển khai thực hiện rất nhiều đầu việc, từ xây dựng thể lệ, vận động doanh nghiệp tham gia, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hỗ trợ công đoàn cơ sở, lên kịch bản sự kiện...

Nữ công nhân, lao động KKT Đông Nam tỏa sáng trong trang phục áo dài dân tộc. Ảnh: Diệp Thanh

Thí sinh Hoàng Thị Bé - công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE (KCN Nam Cấm) thể hiện tài năng múa trong phần thi năng khiếu. Ảnh: Diệp Thanh

“Cuộc sống công nhân luôn là đi làm từ sáng sớm, tan ca khi trời đã nhá nhem, gần như không có lựa chọn vui chơi, giải trí, đời sống tinh thần tẻ nhạt, nhàm chán. Để xây dựng chương trình này, chúng tôi đã có ít nhất 3 cuộc khảo sát trực tiếp công nhân tại các khu nhà trọ để nắm bắt nhu cầu, hình thức tổ chức phù hợp đối với họ” - chị Nguyễn Hoàng Yến, cán bộ Công đoàn KKT Đông Nam chia sẻ.

Phần việc khó nhất trong quá trình tổ chức là vận động doanh nghiệp tham gia. Để có sự đồng thuận này, Công đoàn KKT Đông Nam đã đến tận nơi nhiều doanh nghiệp để thuyết phục, phối hợp với lãnh đạo ban, ngành và địa phương để tuyên truyền, phổ biến về chương trình, áp dụng nêu gương để tạo không khí thi đua.

Chị Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam giải thích thêm: “Khi lãnh đạo công ty này thấy công ty kia đầu tư cho hội thi thì cũng muốn đầu tư theo, thậm chí đầu tư tốt hơn. Tâm lý thi đua giữa các doanh nghiệp đã cộng hưởng với nhau, tạo nên một phong trào mạnh. Ngoài ra, chúng tôi còn tích cực tuyên truyền về hội thi tại các khối, xóm, treo banner chương trình khắp khu công nghiệp, dán thông tin ở bản tin các công ty...”. Từ sự lan tỏa này, nhiều chủ sử dụng lao động đã thay đổi nhìn nhận về chương trình, tạo điều kiện cho công nhân nghỉ sớm để tập luyện, tài trợ trang phục, phụ kiện... Thậm chí có doanh nghiệp còn yêu cầu tất cả công nhân và 100% quản lý người nước ngoài phải tới xem và cổ vũ cho đơn vị mình.

Trước rất nhiều tiết mục xuất sắc và các thí sinh tài năng, ban giám khảo rất khó để chọn ra những giải cao nhất. Ảnh: Diệp Thanh