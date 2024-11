Nghệ An cuối tuần

Nghệ An Nhật báo

Nghe An News

Nghệ AN cuối tuần

Nghệ An Nhật báo

Nghe An News

Xã hội Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, công nhân lao động ngày càng đông, là nhân tố quyết định sự phát triển của quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương. Tại Nghệ An, lực lượng công nhân, lao động đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế với nhiều phong trào thi đua thực chất, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thời kỳ đổi mới. cover công nhân Nghệ An

Diệp Thanh - Thanh Vân | Ngày xuất bản: 15/11/2024

Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, công nhân lao động ngày càng đông, là nhân tố quyết định sự phát triển của quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương. Tại Nghệ An, lực lượng công nhân, lao động ngày càng khẳng định được vị thế với nhiều phong trào thi đua thực chất, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thời kỳ đổi mới.

Những tấm gương sáng

Ở Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An, anh Vũ Xuân Hiệu - Trưởng bộ phận bảo trì điện mảng mạ được xem là một “nhà sáng chế” tài năng với nhiều sáng kiến mang lại giá trị, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Những sáng kiến của anh đều bắt nguồn từ nỗ lực đem lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp và người lao động.

Anh Vũ Xuân Hiệu là một "cây sáng kiến" của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. Ảnh: CSCC

Chia sẻ về sáng kiến mới nhất – sáng kiến “Thiết kế, chế tạo và gia công lắp đặt dây chuyền sang cuộn”, anh Vũ Xuân Hiệu cho biết: “Trong quá trình sản xuất, nhiều yếu tố khiến cho sản phẩm tôn mạ đạt chất lượng tốt và xấu bị lẫn lộn, nhà máy lại chưa có dây chuyền công nghệ để tách phần tôn bị lỗi ra khỏi cuộn tôn thành phẩm, khiến cuộn tôn phải bán theo giá loại thấp nhất. Nếu mua dây chuyền mới ở ngoài, chi phí đầu tư và duy trì sẽ rất cao. Từ thực tế đó, anh Hiệu vừa tự mày mò thiết kế, nghiên cứu, vừa huy động cả phòng kỹ thuật vào cuộc để chế tạo dây chuyền mới. Sau 5 tháng kể từ ngày lên ý tưởng, sáng kiến dây chuyền sang cuộn của anh Hiệu và các cộng sự chính thức đi vào hoạt động với công năng tối ưu, linh hoạt sử dụng, có thể kiểm tra, đánh giá, xử lý cắt cuộn tôn tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. Sáng kiến này đã làm lợi cho công ty 28 tỷ đồng/năm.

Vào công ty từ những ngày đầu mới thành lập với vai trò là một nhân viên kỹ thuật, anh Hiệu luôn nỗ lực học hỏi, sáng tạo, hết mình vì công ty và đồng nghiệp, tạo ra nhiều sáng kiến cải tiến giá trị. Từ năm 2019 đến nay, anh đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen “Công nhân tiêu biểu”; Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam vinh danh “Công nhân lao động tiêu biểu”. Anh Hiệu cũng là một trong 4 cá nhân của tỉnh Nghệ An được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV, năm 2023.

Chị Nguyễn Thị Giang (mũ xanh) chưa từng nghĩ mình có thể là một "nhà sáng chế". Ảnh: CSCC

Xuất phát điểm không làm kỹ thuật như anh Hiệu nhưng chị Nguyễn Thị Giang - một chuyền trường của Công ty TNHH Merry & Luxshare Việt Nam cũng đã có những sáng kiến mang lại lợi ích cho cả công ty và người lao động. Chồng mất khi chị đang mang thai đứa con thứ 2, chị Giang một mình nuôi con và chăm sóc bố mẹ chồng già cả. Chị từng lăn lộn đủ nghề, buôn bán khắp nơi để trang trải cuộc sống. Nhìn lại hành trình của mình, chị Giang khẳng định: “Trở thành công nhân là một bước ngoặt lớn trong đời”.

Năm 2020, chị Giang theo bạn nộp hồ sơ vào làm công nhân tại Công ty TNHH Merry & Luxshare Việt Nam. Sự tháo vát, nhanh nhẹn và khả năng ngoại ngữ của chị Giang trong công việc khiến quản lý nhà xưởng chỉ trong thời gian ngắn quyết định đưa chị lên làm chuyền trưởng. Kể từ khi nhận nhiệm vụ mới, chuyền của chị Giang luôn đứng tốp đầu của nhà máy về tốc độ và số lượng sản phẩm. Dù nhà cách công ty hơn 15km, chị luôn là một chuyền trưởng gương mẫu, không ngại đi sớm, về khuya. Để đảm bảo công bằng và vận hành trơn tru dây chuyền sản xuất, chị áp dụng phương pháp xoay vòng vị trí công việc để tất cả công nhân đều nắm được quy trình và chủ động hỗ trợ nhau khi cần.

Không đơn thuần sản xuất theo nhiệm vụ được giao, chị Giang còn trăn trở quan sát, tìm tòi giải pháp nhằm nâng cao năng suất, cải thiện quy trì cho công nhân. Sáng kiến “Thay thế khuôn test bằng dây cắm USB” của chị cũng đã ra đời từ những trăn trở đó. Sáng kiến này đã mang lại tổng giá trị trực tiếp là 135 triệu đồng, đồng thời giúp công nhân lao động giảm được giờ công và tăng hiệu suất lên gấp 3 lần trước đó.

Không có sáng kiến kỹ thuật nhưng những gì chị Phan Thị Loan (nhân viên hành chính Công ty TNHH Wooin Vina, Diễn Châu) làm được cũng khiến mọi người phải thán phục. Đối lập với cơ thể cao 1m26, nặng 32kg, chị Loan có một ý chí mạnh mẽ, sự kiên trì đáng ngưỡng mộ và một trái tim đầy ắp yêu thương.

Chị Phan Thị Loan tại lễ biểu dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác”. Ảnh: Diệp Thanh

Gia đình chị Loan có 5 chị em gái thì có đến 3 người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Trong gia cảnh nghèo khó, chị Loan sinh ra với đôi chân, đôi tay ngắn cũn và nhỏ xíu, lớn lên với những cơn đau triền miên mỗi khi trái gió, trở trời. Không ai nghĩ rằng chị có thể học hết cấp 3, ấy mà chị Loan học rất giỏi, là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và là thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học và học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012.

Tốt nghiệp đại học, chị Loan trở về quê và nộp hồ sơ vào Công ty TNHH Wooin Vina (huyện Diễn Châu) khi công ty này vừa thành lập. Một lần nữa, chị Loan làm nên kỳ tích khi trúng tuyển và gắn bó với công ty đến nay đã 12 năm. Trong 12 năm đó, chị có nhiều năm liền được Ban Giám đốc khen tặng danh hiệu nhân viên xuất sắc, nhân viên chuyên cần, được Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng danh hiệu Lao động cống hiến, Lao động điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.

Công nhân, lao động tại lễ biểu dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2024. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh Công nhân, lao động tại lễ biểu dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2024. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

3 nhân vật ở trên đều là những cá nhân trong danh sách công nhân được suy tôn tại lễ biểu dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác”. 95 gương mặt được tuyên dương là 95 cá nhân tiêu biểu đang trực tiếp lao động sản xuất, được các cấp công đoàn lựa chọn trong gần 100 ngàn đoàn viên là công nhân lao động thuộc khối các doanh nghiệp. Khác nhau ở các lĩnh vực nhưng tất cả đều là những tấm gương lao động, sản xuất, có phẩm chất, đạo đức tốt, là tấm gương tiêu biểu rèn luyện, phấn đấu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đi đầu trong phong trào thi đua trên quê hương Bác.

Trong đó, 59 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo với nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp; 4 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng lao động sáng tạo. Điển hình như anh Giản Viết Truyền (Công ty cổ phần Á Châu, huyện Anh Sơn), chị Hoàng Thị Thanh Bình (Công ty Luxshare ICT), chị Võ Thị Trang (Bệnh viện Thái Thượng Hoàng), anh Vũ Xuân Hiệu (Công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Hoa Sen), anh Hoa Văn Tân (Công ty may Minh Anh Kim Liên)… Nhiều điển hình vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như chị Phan Thị Loan (Công ty TNHH Wooin Vina, huyện Diễn Châu), chị Văn Thị Hồng (Công ty TNHH Viet Glory, huyện Diễn Châu), anh Trọng Trung (Công ty TNHH MLB, huyện Yên Thành), chị Nguyễn Thị Giang (Công ty TNHH Merry & Luxshare Việt Nam…

Dấu ấn công nhân

trong các phong trào thi đua

Những năm qua, giai cấp công nhân Nghệ An phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu đa dạng, nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Là lực lượng chủ yếu vận hành công cụ sản xuất và chuyển giao công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của xu hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Sức mạnh giai cấp, tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc của công nhân, lao động được thể hiện rõ nhất trong các phong trào thi đua, lao động sáng tạo. Với vai trò đại diện của mình, Công đoàn Nghệ An đã đánh thức tiềm năng, sức mạnh của giai cấp công nhân lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước, trên tất cả các lĩnh vực do tổ chức công đoàn phát động, được đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định giá trị cốt lõi và xuyên suốt trong các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn. Các phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa - Thể thao” được triển khai rộng khắp.

Phong trào thi đua lao động, sản xuất được công nhân Nghệ An hưởng ứng rộng khắp. Ảnh: CSCC

Tại Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, Nghệ An dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp sáng kiến (23.454 sáng kiến). Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Nghệ An cũng thuộc tốp đầu với hàng nghìn sáng kiến đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Trong 4 năm gần đây, Nghệ An có 127 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng lao động sáng tạo; Năm 2022 có 4 cá nhân được Tổng Liên đoàn trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; Năm 2022-2024 mỗi năm có 30 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều nhân tố điển hình mới, cách làm mới năng động, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.

Các cá nhân có thành tích cao trong các phong trào lao động sáng tạo được kịp thời khen thường, ghi nhận. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Trao Bằng lao động sáng tạo củaTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định: “Phát động các phong trào thi đua là khơi dậy sức mạnh nội sinh của đoàn viên, người lao động. Do vậy, các phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm và không hình thức; đồng thời, phải phù hợp thực tiễn, gắn với chức năng nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị”.

Niềm tự hào của công nhân

trên quê hương Bác

Trong năm 2024, hình ảnh công nhân Nghệ An nhuộm đỏ nhà xưởng bằng màu áo cờ đỏ sao vàng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với từ khóa “Công nhân chào cờ”, kết quả tìm kiếm hầu như hiển thị hoạt động chào cờ đầu tuần của lực lượng đoàn viên, công nhân lao động Nghệ An. Thời điểm nội dung này được đăng tải, chia sẻ nhiều nhất là những ngày của Tháng Công nhân và ngày Quốc khánh 2/9.

Công nhân Nghệ An chào cờ tại nhà xưởng trong Tháng Công nhân năm 2025. Clip: Diệp Thanh tổng hợp

Những hình ảnh đẹp đó được bắt đầu từ clip chào cờ của công nhân trong xưởng may của Công ty TNHH Wooin Vina (huyện Diễn Châu) sau dịp Tết Nguyên đán. Trong clip, hàng nghìn công nhân cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, tay đặt trên tim đầy xúc động. Diễn ra ở một doanh nghiệp FDI, lễ chào cờ càng mang ý nghĩa lớn lao về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước.

Từ clip trên, ý tưởng về hoạt động chào cờ đầu tuần được Công đoàn Nghệ An nhen nhóm để triển khai đồng loạt ở tất cả các công đoàn cơ sở. Sự đồng lòng của hàng vạn công nhân trên toàn tỉnh đã hiện thực hoá ý tưởng trên, tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng trong Tháng Công nhân năm 2024. Nhiều công nhân chia sẻ, khi Quốc ca cất lên cũng là khi niềm tự hào dân tộc và mong muốn được cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước được thôi thúc.

Hình ảnh "nhuộm đỏ" nhà xưởng của công nhân, lao động Nghệ An được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ về hình ảnh nhà xưởng đỏ rực màu cờ tại công ty mình dịp 2/9, anh Phan Đình Tài - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Minh Anh Kim Liên nói: “Công đoàn cơ sở và công ty hỗ trợ kinh phí để để treo cờ dọc các nhà xưởng. Còn công nhân, từ gợi ý của công đoàn, tất cả đã đồng lòng mua đồng phục áo cờ đỏ sao vàng để mặc, mua cờ nhỏ để treo dọc các chuyền. Họ thật sự khiến tôi xúc động vì tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về quê hương”.

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa là thời cơ cũng đồng thời là thách thức, đặt ra cho đất nước ta nói chung và Nghệ An nói riêng. Cùng với nỗ lực của tỉnh trong thu hút đầu tư, các dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và nhiều dự án trọng điểm bắt đầu đi vào hoạt động, thu hút đông đảo lực lượng lao động. Với lòng yêu nước, hăng say lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công nhân, lao động trên quê hương Bác sẽ khẳng định được vai trò, vị thế trong sự phát triển của toàn xã hội./.