Thể thao Công Phượng kém nổi bật trong ngày ra mắt giải hạng Nhất; Barca đè bẹp Real ở Siêu kinh điển Công Phượng bị phong tỏa trong trận đấu giữa Hòa Bình và Bình Phước ở vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia; Trần Quyết Chiến lần thứ tư lên ngôi vô địch World Cup billiards; Barca đè bẹp Real ở Siêu kinh điển... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Công Phượng kém nổi bật trong ngày ra mắt giải hạng Nhất

Trận đấu giữa Hoà Bình và Bình Phước ở vòng 1 giải hạng Nhất QG – Cúp Bia Sao Vàng 2024/25 diễn ra chiều tối ngày 26/10 đã kết thúc với tỷ số 0-0. Chủ nhà đã có một hiệp 1 rất thành công, khi chơi lấn lướt hơn so với “đại gia” mới nổi Bình Phước. Công Phượng, ngôi sao được chú ý nhất gần như “biến mất” trên sân. Nguyên do các cầu thủ phòng ngự của Hoà Bình đã chia cắt thành công tiền đạo này với các vệ tinh như Văn Nam hay Điểu Quy. Sự năng nổ của Công Phượng cũng không giúp anh có lấy một cú sút vào về phía khung thành đội chủ nhà.

Công Phượng chơi không nổi bật trước Hòa Bình ở vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia.

Hòa Bình đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn và họ đã không còn chiếm lĩnh thế trận ở hiệp 2. Lúc này, Bình Phước đã chơi khởi sắc hơn nhờ sự nỗ lực của một vài cá nhân. Tuy nhiên, Công Phượng tiếp tục bị phong tỏa khi các cầu thủ của Hòa Bình chủ động chơi áp sát, quay rất nhanh khi đối phương có bóng trong chân. Có thể nói, lối chơi Bình Phước chưa có gì đặc sắc. Rõ nhất, những mảnh ghép của họ chơi khá rời rạc trong những tình huống lên bóng. Dù chơi cao nhất trên hàng tấn công nhưng Công Phượng gần như không được các đồng đội hỗ trợ.

Điểm sáng hiếm hoi của Công Phượng trong trận đấu này là một vài cú đá phạt. Ở phút 53, Huỳnh Tấn Sinh đã có cú đánh đầu hiểm hóc sau một tình huống như thế nhưng thủ môn của Hoà Bình đã tung người đẩy bóng. Ở một vài tình huống khác, Công Phượng cũng chuyền bóng khá chuẩn nhưng các đồng đội của anh lại không xử lý thành công. Công bằng mà nói, Bình Phước đã may mắn khi không bị thủng lưới trên sân Hoà Bình. Với Công Phượng, khó nói anh đã thất bại trong ngày ra mắt giải hạng Nhất. Bởi sự xuất hiện của Công Phượng phần nào đó đã kéo khán giả đến sân và lấp kín các khán đài.

Trần Quyết Chiến lần thứ tư lên ngôi vô địch World Cup billiards

Tối 26/10, Trần Quyết Chiến và Frederic Caudron bước vào trận chung kết World Cup billiards carom ba băng tại Veghel (Hà Lan).

Để có mặt ở trận thư hùng đỉnh cao này, Trần Quyết Chiến đã vượt qua Peter Ceulemans, đồng hương của Frederic Caudron ở bán kết, còn Caudron giành chiến thắng trước đồng hương Nguyễn Trần Thanh Tự của Quyết Chiến ở trận bán kết còn lại.

Cuộc so tài diễn ra thực sự hấp dẫn khi Frederic Caudron sớm vượt lên dẫn điểm 6-0 và Trần Quyết Chiến đã phải rượt đuổi thực sự vất vả, mãi đến lượt đi thứ 11 mới bắt kịp điểm số và tạm vượt qua đối thủ dày dạn kinh nghiệm người Bỉ 20-17.

Trần Quyết Chiến lần thứ 4 vô địch World Cup.

Frederic Caudron bắt kịp điểm số 30-30 sau lượt đi thứ 19 nhưng việc ông liên tiếp không thể ghi điểm đã tạo cơ hội cho Quyết Chiến vượt lên lần nữa, bỏ xa đến 10 điểm sau 25 lượt cơ. Từ đây, thế trận hoàn toàn thuộc về cơ thủ Việt Nam và Trần Quyết Chiến giành chiến thắng chung cuộc 50-38 sau lượt đi thứ 28.

Đây là lần thứ nhì trong năm 2024, Trần Quyết Chiến vô địch World Cup billiards carom ba băng sau khi đã đăng quang tại World Cup Bogota (Colombia) hồi tháng 3.

Cơ thủ số 1 Việt Nam hiện đã có bốn chức vô địch World Cup (cá nhân) trong sự nghiệp, một danh hiệu vô địch đồng đội thế giới cùng nhiều danh hiệu khác ở châu Á và Đông Nam Á.

Kỷ lục tiền thưởng ở giải bóng bàn các đội mạnh 2024

Giải bóng bàn các đội mạnh Quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 27/10 đến 3/11 tại Đồng Nai, tiếp nối truyền thống là sân chơi dành cho những tay vợt xuất sắc nhất bóng bàn Việt Nam.

Với nỗ lực từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, tổng giá trị tiền thưởng của giải lên đến 185 triệu đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

BTC công bố giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm, nội dung đồng đội nam, các đội Hà Nội 1, Đồng Nai 1 và Hải Dương Long Hải 2 nằm ở bảng A. Bảng B gồm Time City, Công an nhân dân T&T 1, Công an TP.HCM. Bảng C gồm Hải Dương Long Hải 1, Tiền Giang, TP.HCM 2 và Lâm Đồng 1. Bảng D gồm Quân đội 1, Đà Nẵng 1, Công an nhân dân T&T 2, Lâm Đồng 3.

Ở nội dung đồng đội nữ, bảng A gồm TP.HCM 1, Công an nhân dân T&T 2, Hà Nội 1. Bảng B gồm Công an nhân dân T&T 1, Tiền Giang và Công an TP.HCM 1. Bảng C gồm Quân đội 1, Hải Dương Long Hải 1 và Đồng Nai 1. Bảng D gồm Tây Ninh, TP.HCM 2 và Đồng Nai 2.

Barca đè bẹp Real ở Siêu kinh điển

Trận El Clasico giữa Real vs Barca đã kết thúc theo cách bất ngờ khi đội khách giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp Barca vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 6 điểm nhiều hơn đối thủ.

Bước vào trận El Clasico, HLV Carlo Ancelotti bên phía Real tung ra sân đội hình 4-4-2 với hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu gồm Bellingham, Valverde, Tchouameni và Camavinga. Trong khi đó, HLV Hansi Flick bên phía Barca vẫn giữ nguyên đội hình đã ra sân như ở trận đại thắng Bayern hồi giữa tuần.

Bộ ba tấn công của Barca có ngày thi đấu chói sáng khi đều có tên trên bảng tỷ số.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu đầu với những cơ hội liên tiếp được tạo ra. Phút 30, Mbappé đã đưa được bóng vào lưới của Barca nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp hai, Real Madrid chơi có phần chùng xuống và ngay lập tức phải trả giá. Phút 54, Casado có pha chọc khe đẳng cấp tạo điều kiện để Lewandowski dứt điểm đánh bại Lunin mở tỷ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo người Ba Lan hoàn tất cú đúp với cú đánh đầu hoàn hảo sau đường tạt bóng của Balde.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Real Madrid dồn lên tấn công đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong khi chưa tìm được đường vào khung thành Barca thì họ lại nhận thêm bàn thua nữa. Lamine Yamal có pha dứt điểm không thể cản phá sau đường kiến tạo của Raphinha ở phút 77.

Tiền vệ người Brazil hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc của hàng công bên phía Barca khi tự mình ghi tên trên bảng tỷ số ở phút 84. Anh thực hiện cú lốp đẳng cấp không cho Lunin có cơ hội cản phá.

Mặc dù rất nỗ lực nhưng Real Madrid không thể tìm được bàn thắng danh dự khi các chân sút của họ tỏ ra quá vô duyên. Chung cuộc, Los Blancos thua đậm 0-4 trước Barca ngay trên sân nhà và bị đối thủ bỏ xa tới 6 điểm.

Haaland ghi bàn, Man City chiếm ngôi đầu Premier League

Tối 26/10 (giờ Hà Nội), Man City thắng Southampton 1-0 trên sân nhà ở vòng 9 Premier League.

Ngay phút thứ 5, Mattheus Nunes đột phá bên cánh trái rồi đưa bóng vào trong cho Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy bị một trung vệ theo sát nhưng vẫn có thể rướn người, dứt điểm tung nóc lưới của Aaron Ramsdale.

Haaland ghi bàn thứ 11 tại Premier League mùa này, đồng thời chấm dứt chuỗi 2 trận tịt ngòi tại giải quốc nội. Cách đây 2 năm, Man City bán Gabriel Jesus để chiêu mộ Haaland. Giờ đây, Haaland đã vượt thành tích ghi bàn của Jesus tại Premier League (74 so với 73 bàn). Đáng chú ý , Haaland chơi ít hơn đàn anh người Brazil đến 143 trận.

Haaland tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Southampton.

Hiệp một khép lại với cơ hội ăn bàn mười mươi của Southampton. Archer băng xuống đối mặt Ederson. Cú dứt điểm của anh đánh bại được thủ môn đội chủ nhà nhưng bóng lại tìm đến xà. Đây cũng là cơ hội duy nhất đội khách có được trong 45 phút.

Khoảng 15 phút đầu hiệp hai, Man City tấn công dồn dập. Erling Haaland có ba cơ hội dứt điểm cận thành liên tiếp, trong đó có một pha đệm bóng từ cự ly chưa đầy 3 m. Dù vậy, ngôi sao 21 tuổi lại đưa bóng ra ngoài.

Man City bế tắc và phải chờ đến tận phút 90+5 mới có thêm một cơ hội. Haaland đột phá qua hậu vệ Southampton nhưng vẫn không thể thắng Aaron Ramsdale trong pha một đấu một. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho nhà ĐKVĐ.

Man City tạm vươn lên vị trí đầu bảng với 23 điểm, đồng thời nối dài kỷ lục bất bại dài nhất lịch sử Premier League lên con số 32 trận. Trên sân nhà Etihad, họ cũng bất bại trong 13 lần chạm trán Southampton (11 thắng, 2 hòa).