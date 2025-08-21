Kinh tế Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân trong thủ tục thuế Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân vừa được Cục Thuế công bố đem đến nhiều tiện ích cho doanh nghiệp, doanh nhân.

Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân do Cục Thuế phối hợp với đơn vị kinh doanh phần mềm (Công ty MISA) truy cập tại địa chỉ https://hotroNNT.gdt.gov.vn, được thiết kế nhằm cung cấp thông tin, giải đáp chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế. Đây là công cụ số hóa quan trọng giúp tăng cường tính minh bạch, giảm thiểu thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Giao diện cổng thông tin đẹp và tiện lợi cho doanh nghiệp khi tra cứu. Ảnh: Trân Châu

Ông Mai Xuân Thành – Cục trưởng Cục Thuế và ông Lữ Thành Long – Chủ tịch HĐQT Công ty MISA cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong ngày diễn ra lễ công bố (18/8) trên các lĩnh vực đào tạo, tư vấn và chuyển đổi số liên quan đến thuế. Sự hợp tác này nhằm nâng cao năng lực tiếp cận chính sách thuế cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi số.

Việc ra mắt "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” và ký kết hợp tác giữa Cục Thuế và Công ty Cổ phần MISA có nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, thúc đẩy cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý thuế. Việc ra mắt cổng thông tin điện tử cho thấy Cục Thuế nỗ lực trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ truyền thống sang số hóa, giúp đơn giản hóa thủ tục, minh bạch hóa thông tin, giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế – đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp tư nhân – đặc biệt là các DN vừa và nhỏ – thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt và thực thi chính sách thuế. Cổng thông tin ra đời là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận kiến thức, nhận tư vấn, và cập nhật kịp thời các quy định pháp luật.

Việc ký kết hợp tác giữa Cục Thuế và MISA – một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tài chính kế toán – cho thấy mô hình hợp tác công – tư (PPP) đang ngày càng phát huy vai trò trong cải cách thể chế. Đây là bước đi chiến lược giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực thuế.

Các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp có thể vào tra cứu các thông tin cần thiết về thuế. Ảnh: Trân Châu

Sự kiện là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh cho biết, với sự ra mắt cổng thông tin này doanh nghiệp có những thuận lợi nhất định khi tìm hiểu và nắm bắt các chính sách thuế mới.