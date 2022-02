Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: Chuyên nghiệp, sáng tạo, đổi mới

Khác với không khí trầm lắng bởi nỗi lo dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, ở cảng Cửa Lò vẫn có nhiều chuyến tàu ra vào ăn hàng. Đây những chuyến tàu hàng trọng tải hàng nghìn tấn đến để nhận hàng đầu năm.

Đón nhận mã hàng đầu năm 2022 tại Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Tiến Đông

Báo cáo của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho biết: Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2021 ước đạt 4.628.248 tấn, tăng 7,96% so với năm 2020 và đạt 105,19% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó: Sản lượng hàng xuất, nhập khẩu năm 2021 ước đạt 1.769.931 tấn, tăng 32,51% so với năm 2020 và đạt 147,49% so với kế hoạch năm 2021.

Sản lượng hàng nội địa năm 2021 ước đạt 2.379.876 tấn, đạt 96,13% so với năm 2020 và đạt 89,81% so với kế hoạch đặt ra của năm; Sản lượng hàng container năm 2021 ước đạt 87.240 TEU, tương đương 1.433.013 tấn, giảm 6,39% so với năm 2020; Doanh thu từ hoạt động khai thác cảng năm 2021 ước đạt 219.612 triệu đồng, tăng 6,71% so với năm 2020 và tăng 7,13% so với kế hoạch đặt ra của năm.



Để đạt được kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo, hỗ trợ của cấp trên là nỗ lực quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty, đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Năm qua, đơn vị đã chú trọng tăng cường công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các biện pháp thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng… nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, miền Tây Nghệ An qua cảng. Trong tình hình khó khăn do dịch Covid-19, Công ty kết hợp với khách hàng tăng cường mở rộng thị trường nội địa đối với mặt hàng như quặng sắt và thị trường mới cho hàng kali bịch, quặng barit.



Coi khách hàng là thượng đế, là sống còn, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã luôn có những chính sách, phương án kịp thời đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh ách tắc tại nhiều địa phương. Đơn vị thường xuyên áp dụng chính sách về giá cước, cải thiện chất lượng dịch vụ… để đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu của khách hàng.

Lần đầu tiên tàu hàng 3 vạn tấn vào cập cảng Cửa Lò.

Nhằm nâng cao dịch vụ xếp dỡ giải phóng tàu nhanh, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã cố gắng nỗ lực đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng và hàng rời không để tồn dư lâu ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.



Trong năm 2021, Công ty đã triển khai hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm thiết bị cụ thể. Đó là: Nâng cấp đường bãi chứa hàng với tổng mức đầu tư 4,8 tỷ đồng; đầu tư 6 xe ô tô 25-30 tấn với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng; 2 xe nâng chui container 5 tấn với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng; 2 máy xúc lật 3 - 3,5 m3 với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng đã đưa vào khai thác; ben hàng rời các loại với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng; 1 máy quét bụi với tổng mức đầu tư 0,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, kinh doanh với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng.



Công ty cũng chuẩn bị đầu tư mới 1 cẩu chân đế 40-45 tấn với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng; đầu tư dự án nhà kho 9.000 m2 với tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh là 38.124 triệu đồng; đầu tư mới 1 cần cẩu chân đế 40 - 45 tấn tại cầu 3 xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò…

Xếp dỡ hàng ở cảng Cửa Lò. Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay, khó khăn nhất của Cảng Cửa Lò ngoài việc cạnh tranh với cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa), cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), là việc tàu cá của ngư dân thường xuyên chiếm dụng cầu cảng làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh, trật tự trên bến cảng. Bên cạnh đó, vùng nước trước bến thường xuyên bị bồi lắng gây tốn kém chi phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm.

Việc trung chuyển container quốc tế từ cảng Cửa Lò qua cảng Hải Phòng rất khó khăn, do việc vận chuyển qua Hải Phòng mất nhiều thời gian, chi phí nâng hạ, vận chuyển vỏ, chuyển cảng… Luồng vào cảng Bến Thủy cạn, chỉ đảm bảo cho tàu dưới 2.000 DWT. Và đặc biệt, dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.



Vượt lên mọi khó khăn, lãnh đạo Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xác định không có giải pháp nào khác tốt hơn là chăm sóc tốt nhất khách hàng hiện có, thu hút khách hàng mới và phục vụ chu đáo tận tình hiệu quả, lấy phong cách phục vụ chuyên nghiệp làm thước đo hiệu quả trong hoạt động, luôn quý trọng khách hàng, xứng đáng là bến cảng giàu truyền thống, anh hùng trong chiến đấu và sản xuất. Giải phóng tàu nhanh, thi đua các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong xếp dỡ, hoạt động chuyên nghiệp, dịch vụ tiện ích, mở rộng cầu cảng, thu hút nguồn hàng… vẫn là những giải pháp để Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vững tin vào bước phát triển thời gian tới, với sự ổn định về khách hàng vận tải chuyên nghiệp và hiểu biết về dịch vụ hàng hải.

Cảng Nghệ Tĩnh tiền thân là Cảng Bến Thủy, đã có lịch sử gần 100 năm hình thành và phát triển, trong đó, có hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành. Kể từ ngày 31/12/2009, Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành công tác chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh - Thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.



