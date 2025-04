Kinh tế Công ty cổ phần Cửa Nghệ An ra mắt sản phẩm chiến lược Chiều 13/4, tại TP. Vinh, Công ty cổ phần Cửa Nghệ An tổ chức hội nghị khách hàng và ra mắt sản phẩm chiến lược nhân dịp sinh nhật tròn 6 tuổi, thu hút sự tham gia của đông đảo của khách hàng, đối tác.

Thành lập từ năm 2019, Công ty cổ phần Cửa Nghệ An ra đời trong bối cảnh thị trường ngành cửa đang dần phát triển nhưng còn thiếu những đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp. Với khát vọng tạo ra những sản phẩm “bảo vệ ngôi nhà bằng cái đẹp”, doanh nghiệp đã từng bước chinh phục niềm tin của khách hàng nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ chu đáo.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: P.V

Sau 6 năm, doanh nghiệp không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn trưởng thành về tầm nhìn. Hội nghị khách hàng và lễ ra mắt sản phẩm mới tổ chức trong dịp sinh nhật 6 tuổi là cột mốc đáng nhớ, ghi nhận chặng đường đã qua và mở ra kỳ vọng về một hành trình mới.

Các khách hàng, đối tác đến chúc mừng công ty. Ảnh: P.V

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cửa Nghệ An chia sẻ: “6 năm không quá dài nhưng đủ để chúng tôi thấu hiểu ý nghĩa của sự khởi đầu, của những thử thách và đặc biệt là giá trị to lớn từ sự đồng hành của Quý khách hàng và đối tác. Chính niềm tin đó đã đưa Công ty CP Cửa Nghệ An từ một tập thể nhỏ trở thành thương hiệu uy tín như ngày hôm nay”.

Ông Nguyễn Thanh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Cửa Nghệ An phát biểu tri ân khách hàng. Ảnh: P.V

Tại hội nghị, công ty đã giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm chiến lược mới, được xem là bước chuyển mình quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây là các dòng sản phẩm được đầu tư bài bản, cả về thiết kế, công nghệ và chất lượng thi công. Đáng chú ý là các dòng cửa chống cháy, cửa nhôm kính cao cấp, cửa cuốn đạt chuẩn EI120 đến từ thương hiệu Delta Tech (Singapore), cũng như hệ phụ kiện đồng bộ từ CHUGN - thương hiệu quốc tế nổi tiếng của Công ty ngũ kim Xuân Quang.

Khách hàng hài lòng với các sản phẩm của công ty. Ảnh: P.V

Song hành cùng việc mở rộng danh mục sản phẩm, Công ty CP Cửa Nghệ An còn tăng cường hợp tác với những tên tuổi lớn trong ngành như: PHÚ QUANG: đối tác sản xuất cửa thép chống cháy uy tín; ALUX: thương hiệu nhôm cao cấp được Cửa Nghệ An chọn làm đối tác chiến lược, hứa hẹn tạo nên sự khác biệt và đột phá về mẫu mã; BAIYUN: nhà cung cấp keo silicone hàng đầu Trung Quốc, nâng cao độ bền và an toàn cho sản phẩm.

Đa dạng sản phẩm cửa chất lượng được trưng bày tại công ty. Ảnh: P.V

Sự kết nối với các thương hiệu lớn giúp Công ty CP Cửa Nghệ An từng bước xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, mang đến giải pháp tổng thể cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

Hội nghị còn là dịp đặc biệt để Công ty CP Cửa Nghệ An tri ân các nhà đầu tư bất động sản, đơn vị tư vấn thiết kế, kiến trúc sư và nhà thầu đã tin tưởng giao cho công ty nhiều dự án lớn, bao gồm các công trình nhà nước cấp I tại Nghệ An. Những mối quan hệ bền chặt này chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị phần, khẳng định uy tín thương hiệu trong những năm tiếp theo.

Công ty CP Cửa Nghệ An ký kết hợp tác với các đơn vị. Ảnh: P.V

Đại diện công ty nhấn mạnh, mục tiêu phát triển của Cửa Nghệ An là trở thành đơn vị tiên phong trong cung cấp giải pháp tổng thể về cửa tại khu vực Bắc Trung Bộ. Điều này không chỉ đòi hỏi chất lượng sản phẩm vượt trội mà còn cần sự chuyên nghiệp từ khâu tư vấn, thiết kế, thi công đến hậu mãi - điều mà Cửa Nghệ An đang không ngừng hoàn thiện mỗi ngày.

Đông đảo khách hàng tham quan các mặt hàng tại hội nghị. Ảnh: P.V

Hội nghị khách hàng và lễ ra mắt sản phẩm mới không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới - nơi mà Cửa Nghệ An tiếp tục đặt khách hàng làm trung tâm, lấy đổi mới làm kim chỉ nam, và cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác.



Các dự án công ty đã thực hiện. Ảnh: CSCC