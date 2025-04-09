Kinh tế Công ty cổ phần Mía đường Sông Con chuẩn bị cho vụ ép 2025 - 2026 Nhằm đảm bảo vụ ép 2025 – 2026 diễn ra thuận lợi, hiệu quả và đạt năng suất, chất lượng cao, ngay từ đầu quý III/2025, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con đã chủ động triển khai nhiều giải pháp toàn diện, từ khâu chuẩn bị thiết bị, kiểm soát sâu bệnh, ký kết hợp đồng bao tiêu nguyên liệu cho bà con.

Chủ động từ khâu thiết bị nhà máy an toàn trước vụ ép

Năm nay, Nhà máy đường Sông Con trải qua một năm khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp. Mưa bão nhiều, nhiều diện tích mía bị ngập lụt hư hỏng. Công ty vừa chăm sóc bảo vệ vùng nguyên liệu, vừa tập trung bảo trì hệ thống để chuẩn bị cho vụ ép mới.

Ngay sau khi kết thúc vụ ép 2024 – 2025, toàn bộ hệ thống máy móc tại nhà máy đường của công ty đã được đưa vào kế hoạch bảo trì thường niên và quan tâm cao thời điểm hiện nay.

Các dây chuyền, hệ thống trọng điểm như hệ thống ép, chế luyện, lò hơi, xử lý nước thải… được tháo rời, kiểm tra kỹ lưỡng, thay thế linh kiện hư hỏng và nâng cấp các bộ phận quan trọng.

Ông Nguyễn Bá Quý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Mía đường Sông Con cho biết: Tính đến giữa tháng 8, hơn 75% hạng mục đã hoàn tất, bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho vụ ép mới. Nhiều hệ thống máy móc mới được đầu tư để nâng cao tiến độ và chất lượng đường.

Song song với đó, công tác chuẩn bị nguyên liệu đặc biệt được chú trọng. Do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, rệp sáp bông trắng xuất hiện với mật độ lớn, nhất là sau bão số 3, đe dọa đến năng suất mía. Để ứng phó, công ty phối hợp với chính quyền, trạm bảo vệ thực vật và nông dân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: Cung ứng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tổ chức tập huấn cho bà con, ứng dụng máy bay không người lái để phun thuốc, đồng thời, khuyến khích áp dụng biện pháp sinh học như nuôi thả thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh) và luân canh xử lý gốc rạ nhằm hạn chế dịch hại lâu dài.

Mía đang vươn lóng ở xã Giai Xuân. Ảnh: Trân Châu



Sau bão số 5, mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng nguyên liệu mía đang giai đoạn vươn lóng - giai đoạn quyết định năng suất. Nếu gặp mưa kéo dài, gió bão, mía có thể bị đổ ngã hàng loạt. Trước khó khăn này, công ty đã có nhiều biện pháp chống đổ, tiêu thoát nước như bóc sạch lá khô, buộc mía thành khóm, phát quang bờ, khơi thông mương và cử hơn 20 cán bộ nông vụ xuống trực tiếp hỗ trợ bà con. Phần mềm chăm sóc khách hàng cũng được tận dụng để hướng dẫn kịp thời cách xử lý ruộng mía trước và sau bão.

Sau lũ, công ty hướng dẫn nông dân khơi thông rãnh thoát nước, dựng lại mía đổ, tỉa bỏ cây gãy nặng, bón bổ sung kali và phân vi sinh, phun chế phẩm kích thích ra rễ, tăng sức chống chịu. Đặc biệt, bà con được khuyến cáo phòng ngừa bệnh thối rễ, khô lá trong điều kiện ẩm ướt kéo dài. Các giải pháp này góp phần khôi phục nhanh sinh trưởng, bảo vệ năng suất và chất lượng mía nguyên liệu.

Phun thuốc diệt rệp cho mía. Ảnh: Sỹ Hải

Ký hợp đồng bao tiêu, chuẩn bị thu hoạch

Hiện công ty quản lý vùng nguyên liệu trên 6.000 ha tại 20 xã, trải dài từ xã Minh Hợp sang xã Anh Sơn đến xã Thiên Nhẫn, với hơn 7.000 hộ tham gia trồng mía, sản lượng dự kiến khoảng 380.000 tấn. Để bảo đảm đầu ra ổn định, từ nay đến ngày 30/9, công ty sẽ hoàn tất ký hợp đồng bao tiêu với từng hộ. Hợp đồng quy định rõ số lượng, chất lượng, thời gian thu hoạch, giá cả, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư, tạo niềm tin để nông dân yên tâm sản xuất bền vững.

Công tác thu hoạch và vận chuyển cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên cơ sở các giống mía chín sớm, chín muộn và năng lực chế biến, công ty xây dựng kế hoạch thu hoạch chi tiết, giúp nông dân chủ động. Để vận chuyển sản lượng lớn, năm nay, công ty huy động từ 145 đến 160 xe tải thùng, vì vậy, công ty đã sớm tìm kiếm phương tiện trong vùng nguyên liệu để hỗ trợ bà con.

Ngoài ra, nhiều chính sách khuyến khích nông dân được ban hành: Hỗ trợ bùn mía đã qua xử lý bằng vi sinh vật từ 30 – 50 tấn/ha; thưởng 100.000 đồng/tấn cho 20% sản lượng mía nhập có chất lượng cao và ít tạp chất; hỗ trợ sửa chữa đường giao thông sau mưa bão, bảo đảm “đường thông – mía chạy” phục vụ vận chuyển thuận lợi.

Hướng đến vụ ép hiệu quả, bền vững

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con kỳ vọng vụ ép 2025 – 2026 sẽ đạt được những kết quả tích cực cả về năng suất, chất lượng lẫn hiệu quả kinh tế. Đây không chỉ là một vụ ép thông thường, mà còn là nỗ lực chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng trừ dịch hại và đồng hành cùng nông dân trước những biến động khó lường của thiên tai.

Nhiều năm qua, dù khó khăn nhưng mối quan hệ giữa nhà máy và nông dân ngày một gắn bó trong bối cảnh nhiều nông sản, cây ăn trái giảm giá. Người trồng mía yên tâm về đầu ra, được hỗ trợ kỹ thuật và được tập huấn nâng cao năng suất, sẽ càng có thêm động lực để đầu tư, chăm sóc, hướng đến canh tác mía bền vững.

Bóc lá cho mía để làm sạch môi trường mầm bệnh. Ảnh: Sỹ Hải

Hơn thế, công ty còn chú trọng yếu tố trách nhiệm xã hội, không chỉ dừng lại ở lợi ích kinh tế trước mắt mà còn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, khôi phục đồng ruộng sau thiên tai, cải thiện hạ tầng giao thông phục vụ vùng nguyên liệu. Điều đó khẳng định doanh nghiệp không đứng ngoài khó khăn của nông dân mà thực sự trở thành “người bạn đồng hành” trong quá trình sản xuất.

