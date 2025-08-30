Thứ Bảy, 30/8/2025
Kinh tế

Công ty cổ phần phát triển Công nghệ phát thanh, truyền hình TNA: 16 năm kiến tạo giải pháp truyền thanh thông minh cho địa phương

PV 30/08/2025 14:19

Với sứ mệnh "Góp phần đưa thông tin chính xác, kịp thời đến người dân bằng công nghệ hiện đại", Công ty cổ phần Công nghệ phát thanh, truyền hình TNA đã và đang khẳng định vị thế là đối tác chiến lược, tin cậy của các xã, phường, cơ quan, ban, ngành trong việc hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở.

Trải qua hành trình hơn 16 năm hình thành và phát triển, TNA tự hào là một trong những đơn vị tiên phong tại khu vực Bắc Trung Bộ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Từ những hệ thống analog ban đầu, công ty đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới để làm chủ công nghệ truyền thanh IP hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, trở thành đối tác tin cậy của hàng trăm đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc miền Trung nói chung. TNA hiểu rằng, truyền thanh không chỉ là một kênh thông tin, mà còn là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và người dân.

z6923393638626_b2b45d5ed5c67c32906afd337be58d6f.jpg
TNA - đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh với giải pháp sử dụng cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT kết hợp loa kèn, loa còi công suất lớn.

Giải pháp Truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của TNA không chỉ là một sự nâng cấp về công nghệ, mà là một công cụ quản lý thông tin toàn diện. Hệ thống cho phép phát đi các bản tin thông thường theo lịch trình, đồng thời, ưu tiên phát sóng các thông báo khẩn cấp chỉ bằng vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại. Điều này đặc biệt phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hay các thông báo an ninh, trật tự, giúp thông điệp của chính quyền đến với người dân một cách nhanh chóng, đồng bộ và chính xác nhất.

Với kinh nghiệm triển khai dày dặn, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của TNA sẵn sàng hỗ trợ 24/7, đào tạo và đồng hành trong suốt quá trình vận hành.

z6923393638527_3c7bc1810df579c88e41228e8878e7fb.jpg
Công ty cổ phần Phát triển công nghệ phát thanh truyền hình TNA đã dần khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực truyền thanh truyền hình, giải pháp chuyển đổi số, mang lại niềm tin cho khách hàng.

TNA không ngừng nỗ lực, tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới, không chỉ dừng lại ở truyền thanh mà còn tích hợp với các hệ thống cảnh báo thông minh khác, chung tay vào công cuộc xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh tại địa phương.

Công ty cổ phần Công nghệ phát thanh, truyền hình TNA cam kết luôn đặt lợi ích của đối tác lên hàng đầu, cùng chung tay xây dựng một hệ thống thông tin cơ sở hiện đại, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Công nghệ phát thanh, truyền hình TNA

Địa chỉ: Số 115 đường Dương Xuân Thiếp, xóm Đức Thịnh, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

Hotline: 02383 834 555

Email: [email protected]

Website: https://truyenthanhnghean.vn

