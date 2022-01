Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Hiện nay, Công ty Bia Hà Nội - Nghệ An (thuộc Tổng công ty CP Bia- rượu- NGK Hà Nội) có các dòng sản phẩm: Bia lon Hà Nội vàng; Bia lon Hà Nội xanh; Bia hơi Hà Nội keg 30L; 2L; 1,5L; Bia hơi Hà Nội - Nghệ An keg 30L; 1,5L; 1L; Bia hơi Hà Nội -Nghệ An 500 lon xanh; Bia hơi Hà Nội -Nghệ An 500 lon vàng.