Công ty CP Mía đường Sông Con cơ giới hóa từ trồng đến thu hoạch mía

Công ty CP Mía đường Sông Con phối hợp với Công ty TNHH CICA Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp cơ giới hóa toàn diện và khai thác các giá trị khác từ cây mía”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được tiếp thu những giải pháp đưa cơ giới hóa toàn diện vào sản xuất từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc và thu hoạch mía nhằm giải phóng sức lao động thủ công, nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất.



Các đại biểu đã trực tiếp xem trình diễn máy thu hoạch mía Case IH do Ấn Độ sản xuất. Máy loại Model A4000, năng suất thu hoạch từ 15 - 20 tấn mía cây/giờ chỉ với mức phí thanh toán 170.000 đồng/tấn.

Ưu điểm sử dụng máy là rút ngắn thời gian thu hoạch cũng như nhập nguyên liệu cho nhà máy đường một cách kịp thời chỉ trong thời gian từ 2 - 3 giờ đồng hồ sau thu hoạch. Máy cắt sát gốc, giảm tỷ lệ tạp chất sau thu hoạch dưới 8%. Lá mía được máy băm nhỏ rải đều trên cánh đồng tạo lớp phân hữu cơ và giữ được độ ẩm cho đất, giúp mía vụ tới phát triển tốt. Máy thiết kế phù hợp cho ruộng mía có diện tích nhỏ, hàng đơn.



Bà Trần Thị Tuất, xóm Vĩnh Thanh, xã Tân Xuân (Tân Kỳ) cho biết: "Cây mía có đặc thù là trọng lượng nặng, cần người có sức khỏe để khuân, vác mía từ ruộng lên ô tô, do đó, vào mùa thu hoạch, chúng tôi đều phải đổ xô đi tìm, thuê lao động. Những năm trở lại đây, lao động trẻ có xu hướng đi XKLĐ và làm ăn xa, do đó, việc thuê nhân công thu hoạch mía rất khó, do vậy, khi có thông tin nhà máy sẽ thu hoạch mía bằng máy thu hoạch mía hiện đại chúng tôi rất phấn khởi, chi phí thu hoạch mía là 170.000 đồng/tấn chúng tôi cảm thấy rất hợp lý, rẻ hơn nhiều so với thuê nhân công".

Người dân xã Tân Xuận, huyện Tân Kỳ tích cực chăm sóc mía. Ảnh: Nguyên Châu