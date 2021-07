Công ty CP Phan Nguyễn trao tặng 200 bộ quần áo bảo hộ y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Với mong muốn sẻ chia với cán bộ, y bác sĩ cùng các phóng viên thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 trong điều kiện khó khăn, nguy cơ lây nhiễm cao, Báo Nghệ An đã kết nối với Công ty CP Phan Nguyễn kịp thời hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho các lực lượng tuyến đầu.

Đại diện Công ty CP Phan Nguyễn đã trao tặng 100 bộ quần áo bảo hộ y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, Công ty CP Phan Nguyễn đã trao tặng 200 bộ quần áo bảo hộ đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế (gồm mũ, áo liền quần, giày trùm, khẩu trang y tế, găng tay và kính bảo hộ) cho Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và Báo Nghệ An; góp phần cùng ngành y tế đảm bảo sự an toàn hơn cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.