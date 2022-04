Công ty CP Trung Đô đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp Công ty CP Trung Đô triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều tháng phải thực hiện cách ly, phong tỏa nên sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thị trường đầu ra, đầu vào bị gián đoạn ngưng trệ, chi phí sản xuất tăng cao...

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Trung Đô. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong khó khăn đó, mặc dù ít nhiều chịu tác động, ảnh hưởng nhưng Công ty đã có nhiều nỗ lực cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 đề ra.

Cụ thể, doanh thu báo cáo tài chính đạt 802,3 tỷ đồng, tăng 36,6% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 118,1 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020; bình quân thu nhập người lao động đạt 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 6,9% so với năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước 56,2 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2020; tỷ lệ cổ tức/vốn điều là 16%.