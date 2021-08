Công ty CP Xi măng Sông Lam đề xuất phối hợp làm rõ việc một số nhà dân ở gần mỏ đá bị nứt

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam nhận được phản ánh của một số hộ dân tại lèn Yên Mỹ, xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành về việc nhà nứt nghi do nổ mìn khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng của đơn vị.



Để xem xét đánh giá cụ thể sự việc, xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân an tâm sinh sống, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã có công văn đề nghị UBND huyện Yên Thành, UBND xã Thịnh Thành phối hợp cùng Công ty thuê cơ quan chức năng có chuyên môn về xem xét đánh giá, đo đếm rung chấn nổ mìn, có kết luận chính xác.

Đường vào một khu vực khai thác mỏ đá của Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Qua trao đổi, lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cho biết: Quá trình sản xuất, Công ty cổ phần xi măng Sông Lam luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động của đơn vị cũng như người dân quanh vùng. Chính vì vậy, trước thông tin về sự việc trên, Công ty mong muốn người dân và chính quyền cùng phối hợp để làm rõ sự việc, đảm bảo an toàn cho người dân quanh khu vực và đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh của đơn vị.



Trước đó, UBND xã Thịnh Thành, UBND huyện Yên Thành phối hợp với Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam kiểm tra thực địa và xác nhận một số nhà ở của các hộ dân xóm Hồng Thịnh (gần khu vực mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng của Nhà máy xi măng sông Lam) bị rạn nứt là có thật.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Khi có thông tin phản ánh từ người dân, đại diện Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam kịp thời có mặt cùng đoàn công tác của huyện tiến hành kiểm tra thực địa, ghi nhận sự việc.

Hoạt động khai thác đá sản xuất xi măng tại mỏ của Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

UBND huyện Yên Thành cũng đã gửi công văn báo cáo UBND tỉnh và đề nghị các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan chuyên môn đánh giá tình hình, có những giải pháp xử lý phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng ảnh hưởng.

Trong quá trình chờ kết luận cụ thể từ các ngành chức năng, UBND huyện Yên Thành đã đề nghị Công ty cổ phần xi măng sông Lam thực hiện công khai kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc đo rung chấn nổ mìn để địa phương, cộng đồng dân cư biết, giám sát.

Vận chuyển vật liệu đầu vào tại Nhà máy xi măng Đô Lương thuộc Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh: Nguyên Nguyên

Sau sự việc nêu trên, lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cũng tăng cường công tác kiểm tra hoạt động nổ mìn, quan trắc môi trường khu vực khai thác đá phục vụ sản xuất của đơn vị.



“Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam còn hoạt động hàng chục năm tới trên địa bàn Nghệ An. Và để đảm bảo cho sản xuất, kinh doanh, chúng tôi luôn chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn ở mọi công đoạn, vị trí sản xuất. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến Công ty, chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương và người dân để làm rõ sự việc, giải quyết thấu đáo” - đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam khẳng định.