Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Với những nỗ lực sản xuất và phối hợp cùng các nhà phân phối, đến nay, sản phẩm xi măng poóc lăng (40, 50) và poóc lăng hỗn hợp (PCB 40) của Công ty CP Xi măng Sông Lam (thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai) có mặt rộng khắp mọi miền đất nước và xuất khẩu đến hàng chục nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều đó, góp phần nâng cao thương hiệu The Vissai và khẳng định ưu thế các sản phẩm clinker, xi măng được sản xuất ở vùng trọng điểm Nghệ An.

Hoạt động sản xuất ở Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh: NN

Sản xuất hiệu quả, Công ty CP Xi măng Sông Lam tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương nơi đơn vị đứng chân xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi. Điển hình tại xã Nghi Thiết, nơi có cụm Trạm nghiền xi măng và cảng biển quốc tế của công ty, đơn vị đã hỗ trợ xã Nghi Thiết xây dựng các công trình trên địa bàn với trị giá gần 20 tỷ đồng. Hàng năm, vào dịp lễ tết, Công ty còn dành hàng tỷ đồng tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà các hộ nghèo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.



Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết phấn khởi chia sẻ: Sự giúp đỡ quý báu của Công ty CP Xi măng Sông Lam và các doanh nghiệp đã tạo nên động lực quan trọng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã vững tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Niềm vui lớn khi trong năm 2020, Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh đã đồng ý công nhận xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với địa bàn ven biển gặp nhiều khó khăn, thu nhập của bà con còn thấp thì những ủng hộ của Công ty CP Xi măng Sông Lam tạo nên cú hích quan trọng, nhất là hỗ trợ xi măng xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Khu vực sản xuất ở Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: CTV

Công ty CP Xi măng Sông Lam còn hỗ trợ hơn 8,2 tỷ đồng giúp xã Bài Sơn (nơi có Nhà máy xi măng Đô Lương đứng chân) và xã Hồng Sơn (Đô Lương), xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ hàng trăm tấn xi măng xây dựng các công trình phúc lợi. Trong đầu tháng 7/2020, trước hạn hán kéo dài, Nhà máy xi măng Đô Lương của Công ty CP Xi măng Sông Lam còn hỗ trợ bơm hơn 80.000 m3 nước cứu hạn cho trên 100 ha lúa của xã Bài Sơn và xóm 2 của xã Hòa Sơn.

Công ty CP Xi măng Sông Lam cắt băng khánh thành các công trình hỗ trợ xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyên Sơn

Đến nay, sau 5 năm hoạt động trên địa bàn Nghệ An, Công ty CP Xi măng Sông Lam đã hỗ trợ trên 30 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi và hoạt động an sinh xã hội ở huyện Nghi Lộc và Đô Lương (Nghệ An).



Tháng 10/2020, trước những mất mát lớn của đồng bào các tỉnh miền Trung do mưa lũ, cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty CP Xi măng Sông Lam và các đối tác quyên góp trên 591.490.000 đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Lãnh đạo Công ty đã trực tiếp đến các vùng miền ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh… trao tận tay nguồn hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại nặng, góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.