Thời sự Công ty đến từ Singapore tăng thêm 150 triệu USD vốn đầu tư vào Nghệ An Đề xuất của nhà đầu tư có công ty mẹ đến từ Singapore vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương.

Quang cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Công ty TNHH Công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam), thuộc Casetek Singapore Pte.Ltd đã đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 24 triệu USD lên 174 triệu USD, tức tăng 150 triệu USD so với ban đầu, để đầu tư thêm chi phí máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chi phí xây dựng.

Quy mô dự án đầu tư tại Nghệ An của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Luxcase cũng tăng lên đáng kể từ 7,2 triệu sản phẩm/năm lên 13,61 triệu sản phẩm/năm. Địa điểm thực hiện dự án tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam) tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An với tổng mức đầu tư 24 triệu USD.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây, tổng số vốn FDI cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm 2024 đến nay vào địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 291,6 triệu USD.