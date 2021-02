Công ty Điện lực Nghệ An: Cấp điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ Tết Tân Sửu năm 2021

Hiện nay, các đơn vị Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tết Nguyên đán Tân Sửu (từ 0h ngày 10/2/2021 (tức ngày 29 Tết) đến hết 24h ngày 14/2/2021 (tức ngày mùng 3 Tết), không thực hiện các công việc cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố.