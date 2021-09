Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định dịp lễ Quốc khánh 02/9/2021, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp và phương án thực hiện nhiệm vụ kép “Vừa đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện, vừa kích hoạt biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất”.

Công nhân Điện lực Quỳnh Lưu (PC Nghệ An) vào vùng dịch kiểm tra TBA, đảm bảo cấp điện, an toàn, ổn định. Năm nay, song song với việc đảm bảo cấp điện cho các địa điểm quan trọng và nhu cầu sử dụng của khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An đặc biệt quan tâm đến phương án cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho các cơ sở Y tế, các khu điều trị Covid-19, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung và các điểm chốt phòng chống dịch bệnh.



Trước đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, TBA 110 kV không người trực, hệ thống SCADA, phát quang bảo đảm an toàn hành lang tuyến để ngăn ngừa sự cố trong vận hành hệ thống điện. Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Công nhân Điện lực Diễn Châu (PC Nghệ An) được phun khử khuẩn tại chốt kiểm dịch trước khi vào vùng dịch làm nhiệm vụ. Từ 00h00 ngày 01/9/2021 đến 24h00 ngày 02/9/2021 Công ty Điện lực Nghệ An không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trừ trường hợp xử lý sự cố. Các Điện lực đã chủ động bố trí máy phát điện dự phòng để sử dụng khi cần thiết, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Trực tăng cường đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong ngày lễ.



Tập thể CBCNV Công ty đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của Tổng Công ty và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm túc về hướng dẫn phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng địa phương. Tuân thủ tốt việc bố trí CBCNV làm việc online và lực lượng cách ly tập trung 3 tại chỗ ở đơn vị để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An chuẩn bị bảo hộ lao động an toàn trước khi vào vùng dịch làm việc. Trong ngày Quốc khánh 2/9/2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sản lượng điện tiêu thụ đạt 9,77 triệu kWh giảm 16,8% so với ngày này năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ tạm dừng và sau thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài thì mấy ngày gần đây trên địa bàn Nghệ An nhiệt độ đã giảm đáng kể nên mức sử dụng điện của người dân cũng giảm.



Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh. Trong đó, các hoạt động quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện đã được áp dụng mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng cũng như đơn vị.