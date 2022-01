Công ty Điện lực Nghệ An: Đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Trong những ngày cuối năm, cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khi nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao, công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện lại được đặt ra cấp thiết. Một số tổ chức, cá nhân dựng cây nêu, dựng cột cờ, sử dụng pháo tráng kim loại, thả đèn trời… nguy cơ mắc vào đường dây và trạm biến áp làm gián đoạn việc cung cấp điện, gây ra hỏa hoạn và nguy cơ mất an toàn điện trong nhân dân. Đã có không ít trường hợp thương tâm xảy ra khi dựng cây nêu ngày tết, chạm vào đường dây cao thế. Điển hình như trường hợp xảy ra vào ngày 25/1/2021, tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, làm 3 người đều bị điện giật, hậu quả, một người tử vong và hai người bị thương...



Tuyên truyền an toàn điện trong dân qua hình thức thông tin mạng xã hội như Facebook, Zalo, tin nhắn …

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, đảm bảo cho việc cấp điện được liên tục, ổn định, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ và tai nạn điện có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã ban hành kế hoạch tuyên truyền an toàn điện và hành lang an toàn lưới điện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như:Tuyên truyền an toàn điện trong dân qua hình thức thông tin mạng xã hội như Facebook, Zalo, tin nhắn …

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An phát tờ rơi, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cho người dân. Tuyên truyền bằng dán tờ rơi, tranh, pa nô, áp phích… tại UBND các xã hoặc khu vực đông người qua lại có đường dây đi qua; Phối hợp với các đoàn thể tại địa phương như: Xóm trưởng các thôn, đoàn thanh niên, các trường học. Tổ chức họp thôn xóm để lồng ghép nội dung tuyên truyền trực tiếp với nhân dân, học sinh các trường học, kết hợp ký cam kết bảo vệ hệ thống lưới điện đối với từng hộ dân dọc tuyến đường dây; In tờ rơi, nội dung về bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và các hành vi bị nghiêm cấm trích trong Nghị định 14/CP, có hình ảnh minh họa phát đến nhân dân địa phương có đường dây đi qua; Động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện… Cùng với đó, ngày 5/1/2022, Công ty Điện lực đã có Công văn đề nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp để tuyên truyền đến toàn thể nhân dân và các tổ chức cơ quan trên địa bàn về đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn điện trong nhân dân, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022.



Ngày 13/1/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 300/UBND-CN gửi các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương, về việc tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn điện đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và đảm bảo an toàn cho công trình điện.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An và Sở Công thương tuyên truyền các nội dung về đảm bảo an toàn điện trên Báo, Đài và các hệ thống thông tin điện tử (trang web, Facebook, Zalo…) để mọi người dân được biết và thực hiện, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc về mất an toàn điện trong dịp Tết Nguyên đán.